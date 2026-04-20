Vi söker en Laboratory Compliance Specialist inom läkemedelstillverkning!
2026-04-20
Nu så söker vi för vår kunds räkning en Laboratory Compliance Specialist inom läkemedelsproduktion. Rollen är placerad i Manufacturing Support-teamet och har en central funktion i att stödja tillverknings- och kvalitetskontrollaboratorier på siten i Solna.
Detta är ett vikariat för en föräldraledighet som sträcker sig i ca 1 år. Publiceringsdatum2026-04-20Om tjänsten
Som Laboratory Compliance Specialist arbetar du nära produktion och kvalitet för att säkerställa att laboratoriemiljöer, arbetsmetoder och processer uppfyller både interna krav och externa regulatoriska regelverk. Du rapporterar till Manufacturing Support Manager och bidrar aktivt till att utveckla, förbättra och harmonisera arbetssätt i en tvärfunktionell och internationell miljö.
Rollen kombinerar operativt compliance-arbete med kontinuerliga förbättringar, där du förväntas identifiera risker, föreslå lösningar och driva åtgärder i samverkan med organisationen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa att laboratorie- och tillverkningsmiljöer följer gällande regelverk, interna riktlinjer och myndighetskrav
• Implementera och upprätthålla GMP- och GLP-rutiner, samt fungera som sakkunnig inom laboratoriecompliance
• Planera och genomföra regelbundna laboratorieinspektioner och interna revisioner
• Sammanställa, analysera och rapportera resultat från granskningar samt följa upp korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA)
• Driva avvikelseutredningar, genomföra rotorsaksanalyser och riskbedömningar, samt eskalera systematiska frågor vid behov
• Ansvara för program kopplade till kontaminationskontroll, inklusive swab-övervakning, avloppsvatten och dekontaminering för att förhindra nukleinsyrakontaminering
• Samarbeta med lokal service- och städorganisation för att säkerställa att fastställda rengöringsstandarder efterlevs
• Aktivt bidra till förbättringar av den övergripande laboratoriearbetsmiljön
• Samverka med globala team för att harmonisera processer och arbetssätt
• Utbilda och informera produktionspersonal i compliance-krav och rutiner
• Följa upp, trenda och analysera efterlevnadsgrad samt resultat från swab-tester i produktionen
Vem är du?
Utbildning & erfarenhet
• Masterexamen inom biomedicin, biokemi, kemi eller motsvarande
• 2-5 års relevant erfarenhet från laboratorie-, produktion- eller kvalitetsarbete inom reglerad verksamhet
Kompetens & kunskap
• Praktisk erfarenhet av eller god kunskap inom GMP-provtagning och testning
• Förmåga att agera expert inom laboratoriecompliance
• God förståelse för cGMP, GLP, FDA- och ISO-standarder
• Van att arbeta i en snabb och föränderlig miljö, med flera parallella uppgifter
• Självständig, strukturerad och noggrann, med stark eget driv
• Förmåga att snabbt sätta sig in i teknisk och biologisk produktkunskapDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs med att samarbeta över funktionsgränser, tar ansvar för kvalitet och förbättringsarbete och har ett praktiskt förhållningssätt till compliance i vardagen. Har du tidigare arbetat i produktionsmiljö, även om det inte är i en liknande roll så är det meriterande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster kan bakgrundskontroll ingå som en del av rekryteringsprocessen. I dessa fall kan en godkänd kontroll vara en förutsättning för anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
