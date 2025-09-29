Vi söker en kvinnlig synledsagare åt en man i Husby
God Omsorg - en del av God assistans, bedriver avlösarservice och ledsagarservice för kunder i vissa kommuner. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.god-omsorg.se
Om kunden:
Synskadad man som behöver en synledsagare för att göra ärenden. Han vill göra inköp i matbutiken, andra inköp samt ta promenader i rask takt när vädret tillåter.
Kvalifikationer/önskemål om ledsagare:
Tala svenska obehindrat
Kvinna
35-60 år
Om tjänsten:
12 tim/månad som ska utföras 3 timmar per tillfälle, varje lördag. Tillträde snarast.
Som ledsagare följer du med en kund, med en funktionsnedsättning, på olika aktiviteter. Det kan röra sig om shopping, gå på museum eller kanske ta en fika.
I din ansökan vill vi ha ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina erfarenheter, ett CV samt kontaktuppgifter på hur vi kan nå dig. Ersättning
