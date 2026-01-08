Vi söker en Kvällssjuksköterska till Ystads kommun!
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad Sjuksköterska till en kvällstjänst inom Hemsjukvården. Anställningen är en tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad 50100 procent, enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till kvällar och uppdraget omfattar hela kommunen, både inom ordinärt boende och särskilt boende. Tjänsten inkluderar arbete två helger under en femveckorsperiod.
I rollen som kvällssjuksköterska ansvarar du för att tillhandahålla säker och kvalitativ medicinsk vård och omvårdnad. Arbetsuppgifterna består av såväl planerade som akuta medicinska bedömningar, behandlingar och uppföljningar av vårdinsatser, inklusive vård i livets slutskede.
Du ansvarar för dokumentation av vård och behandling enligt gällande riktlinjer samt fungerar som ett stöd för patienter, anhöriga och omsorgspersonal. Arbetet ställer krav på självständighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga, då du har ett nära samarbete med kollegor och andra yrkesprofessioner inom verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska med erfarenhet av yrket. Du är trygg i din roll, har god förmåga att fatta välgrundade beslut och kan anpassa dig efter de situationer som uppstår, alltid med patientens bästa i fokus. Erfarenhet av hemsjukvård är meriterande.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och kommunikativ, med ett genuint engagemang för att ge vård av hög kvalitet.
B-körkort krävs för tjänsten och du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan redan idag, vi ser framemot att höra från dig!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
