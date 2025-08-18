Vi söker en kvalitets- och miljöchef till Lumire
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Chefsjobb / Luleå Visa alla chefsjobb i Luleå
2025-08-18
Vill du göra skillnad där du bor? Som kvalitets- och miljöchef får du vara med och leda den gröna omställningen. En meningsfull roll där du bidrar till hållbar utveckling och skapar konkreta resultat för din egen kommun.
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 220 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Vår arbetsplats vilar på värdegrunden RESA - Respekt, Engagemang, Samarbete och Ansvar. Vi visar hänsyn, ser styrkan i olikheter och utvecklas genom nyfikenhet och mod. Genom samarbete delar vi idéer och kompetens för att nå hållbara mål. Vi tar ansvar för våra uppgifter, vår arbetsmiljö och levererar med kvalitet.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå.
Som kvalitets- och miljöchef har du en viktig roll i arbetet framåt. Tillsammans gör vi Luleå hållbart.
I rollen har du ett övergripande ansvar för att leda avdelningen kvalitet och miljö, med personal- och budgetansvar för medarbetare som arbetar med frågor inom vatten & avlopp samt återvinning & avfall.
Syftet med kvalitet- & miljöavdelningen är att säkerställa att verksamheten inom Lumire bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd, föreskrifter och riktlinjer.
Genom ett coachande ledarskap är det du som ansvarar för att detta efterlevs och att ni tillsammans når uppsatta mål.
Du ingår i bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.
DETTA SÖKER VI
Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning.
Erfarenhet av ledarskap samt arbete med kvalitet och miljö inom vatten & avlopp, återvinning & avfall eller liknande teknisk verksamhet är meriterande.
Önskvärt är att du har goda kunskaper om lagar och regler inom kvalitets- och miljöarbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med myndighetskontakter, tillståndsprocesser och miljörapportering.
Som ledare är du modig, handlingskraftig och nytänkande - med förmåga att fatta beslut, driva förändring och tänka i nya banor. Proaktivitet, struktur och självständighet är naturliga delar av ditt arbetssätt. Vidare brinner du för att utveckla både människor och verksamhet, och du känner dig trygg i att leda, coacha och inspirera dina medarbetare.
Du är en tydlig kommunikatör, både i tal och skrift, och du innehar B-körkort.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska trivas och lyckas i rollen, och vi lägger stor vikt vid att du har rätt inställning och engagemang för att passa in i vårt team.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Luleå och start enligt överenskommelse. Vi erbjuder en spännande roll där du får stor möjlighet att utvecklas och påverka både Lumires och Luleås framtid.
Facklig kontaktperson i denna rekrytering för Akademikerföreningen (SACO) är Erika Broström, erika.brostrom@lumire.se
Eftersom du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting, men du blir anställd direkt av Lumire.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Henna Vaalto. Du når Henna via mail på henna.vaalto@studentconsulting.com
.
