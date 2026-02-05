Vi söker en kundvärd på deltid i Kista!
2026-02-05
Som Kundvärd (Workplace Host) fungerar du som hjärtat på arbetsplatsen. Du erbjuder personlig service till kunder, medarbetare och besökare samt ger administrativt stöd som bidrar till en välfungerande och trivsam arbetsmiljö.
Tillsammans med övriga kundvärdar ansvarar du för att ett angivet område hos kund hålls i gott skick och att förebyggande arbete utförs kontinuerligt.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Plats: Kista, Stockholm
Omfattning: 50%
Arbetstider: måndag-fredag, kl. 08:00-12:00 - kan dock bli någon ändring i arbetstiden
Period: 1 månad till att börja med, med möjlighet till förlängning
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Hantering och distribution av fruktleveranser
• Dagliga inspektioner av lokaler, byggnad och konferensrum (morgon samt löpande under dagen)
• Hantering och distribution av post och paket
• Utförande av fastighetsrelaterade tjänster
• Förebyggande arbete genom ronder och hantering av delegerade arbetsorder
• Hantering av underhålls- och felanmälningar i system och på plats
Exempel: lås, skåp, möbler, skyltning m.m.
• Möblering av konferensrum och allmänna arbetsplatsytor
• Administration i tillgångs- och arbetsordersystem
• Post- och telefonkorrespondens med kunder
• Påfyllning och underhåll av kontorsmaterial och gemensamma utrymmen
• Stöd vid hantering av inom- och utomhusmöbler
• Delta i utbildningar och hålla sig uppdaterad kring rutiner och arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och trivs med mycket kundkontakt. Du är självgående, strukturerad och lösningsorienterad, och har ett professionellt bemötande i alla situationer. Du har gärna tidigare erfarenhet av liknande arbete. Du har grundläggande datorvana och behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Som person är du flexibel, tar egna initiativ och trivs med ett rörligt arbete där du får möta nya människor varje dag.
Om verksamheten
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, passa på att ansöka redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5658". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9726225