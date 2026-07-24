Vi söker en Kundtjänst medarbetare till vårt team!
Nord365 AB / Kundservicejobb / Halmstad Visa alla kundservicejobb i Halmstad
2026-07-24
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nord365 AB i Halmstad
, Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Om företaget
Nord365 Gruppen arbetar med export och importhandel mellan nordiska marknaden och Kina. Bland våra samarbetspartners finns några av Sveriges största livsmedelsföretag samt kinesiska giganter som Alibaba och Xiaomi Group. Inom Nord365 gruppen hanterar vi dagligen varor och logistik såväl till svenska och kinesiska konsumenter som till större företag. På kontor och lager i Halmstad är vi idag 20 personer.Dina arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare hos Nord365 AB kommer du att:
Hantera inkommande samtal, e-post och chatt från våra kunder och ge professionell och vänlig service. Besvara frågor, lösa problem och ge rådgivning med hög kompetens och empati. Registrera och dokumentera kundinteraktioner i vårt system för att säkerställa korrekt uppföljning. Samarbeta med andra avdelningar inom företaget för att lösa kundärenden effektivt. Bidra till att upprätthålla vår höga standard för kundnöjdhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En stark passion för att leverera utmärkt kundservice.
God engelska,kinesiska i tal och skrift är starkt meriterande. Goda problemlösningsförmågor och förmåga att arbeta under tryck.
Teamspirit och förmåga att samarbeta med olika typer av människor. Erfarenhet av kundtjänst är en fördel men inte ett krav.
Vi erbjuder:
En dynamisk och stöttande arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Konkurrenskraftig lön och förmåner. Möjlighet att vara en del av ett framgångsrikt och växande företag. Kontinuerlig träning och utbildning för att hjälpa dig att utvecklas i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: xh@nord365.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nord365 AB
(org.nr 559062-1172)
302 44 HALMSTAD Jobbnummer
10011259