Vi söker en kundmottagare/receptionist till vår bilverkstad!
Stjärnans Bilteknik AB / Inköpar- och marknadsjobb / Botkyrka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Botkyrka
2026-04-12
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stjärnans Bilteknik AB i Botkyrka
Är du en serviceinriktad person som gillar att ha många bollar i luften? Vill du vara ansiktet utåt för en välrenommerad bilverkstad? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-04-12Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta som kundmottagare/receptionist hos oss. Du blir en nyckelperson i den dagliga verksamheten och är den första personen våra kunder möter - både i telefon och på plats i verkstaden.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot kunder på plats och via telefon
Boka och följa upp verkstadsbesök
Beställa reservdelar
Ha kontakt med leverantörer och säkerställa att rätt delar finns i tid
Fakturera och ta betalt
Hantera e-post och enklare administration
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice eller administration (meriterande inom bilbranschen)
Är serviceinriktad, social och strukturerad
Har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Har B-körkort (krav)
Är lösningsorienterad och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik
Vi erbjuder
En trygg och varierad tjänst i ett trevligt arbetslag
Möjlighet att utvecklas inom företaget
Ett företag där kundnöjdhet och arbetsglädje står i centrum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: kontakt@stjarnansbilteknik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stjärnans Bilteknik AB
(org.nr 556938-2517)
Kumla Gårdsväg 26 (visa karta
)
145 63 NORSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9849091