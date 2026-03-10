Vi söker en kundmottagare/administratör till vårt kontor i Luleå
Vi söker en kundmottagare/administratör.
Du kommer att jobba i Luleå som Kund/order mottagare och administratör och vara ansvarig för att ha hand om felanmälan och beställningar som kommer in till oss på olika kundportaler, telefon, mail och av kunder i vår butik och bistår tekniker, ekonomi och VD med administrativa uppgifter. Även andra arbetsuppgifter förekommer.
Vi ser att du är noggrann, ordningsam och utåtriktad och klarar av att jobba självständigt. Du bör ha lätta att lära dig nya saker och att kunna ha med många bollar i luften samtidigt.
Goda kunskaper i Svenska och Engelska och goda datakunskaper är ett krav för att klara av arbetet. Har du bakgrund eller erfarenhet av vår bransch så är det meriterande.
Läs mera på vår hemsida nkmt.se för att se vilka vi är.
Arbetsuppgifterna består bland annat i att:
Ansvara för växeln och mail och kunder som besöker oss.
Skriva arbetsorders till inkommande jobb.
Beställa reservdelar
Redovisning av jobb till tillverkarna.
Bistå tekniker, ekonomi och VD med administrativa uppgifter.
m.m.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: annika@nkmt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundmottagning i Luleå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrbottens Kyl & Maskinteknik AB
(org.nr 559046-9580)
Torpslingan 11 (visa karta
)
973 47 LULEÅ Kontakt
Ekonomiansvarig.
Annika Forss annika@nkmt.se 0766775804 Jobbnummer
