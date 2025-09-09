Vi söker en kundcentermedarbetare i Arvika
Vi söker en kollega till vårt Kundcenter i Arvika!
Är du en person som får energi av att träffa och ge kunder service i världsklass? Kanske är det i så fall just dig vi söker! Tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag då vi arbetar med löpande urval.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Som Kundcentermedarbetare kommer du att ingå i ett team där det är viktigt att alla drar åt samma håll.
Tillsammans med dina kollegor hjälper och guidar du våra kunder rätt i alla tänkbara frågor i vår
verksamhet. I din vardag ingår det att jobba med våra hyrbilar, vår verkstad & skademottagning, butik,drivmedels och tvättastation. Du blir en "spindel i nätet" och det viktigaste under din arbetsdag är att ge kunden en trevlig upplevelse av sitt besök hos oss.Kvalifikationer
• Körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Datakunskap
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av kundservice.
Vem är du?
Som person ser vi att du är driven och har förmågan att få andra att bli glada i din omgivning. Du är mån om att du vill ta ansvar hela vägen och agerar därför problemlösande. Du tycker om när det händer mycket. Du arbetar strukturerat och med god prioriteringsförmåga. Du har ett intresse för bilar och teknik och du har datorvana med förmåga att förstå tekniska system.
Vi kommer att lägga stort fokus på personlig lämplighet för tjänsten.
Vi arbetar med löpande urval och sista ansökningsdag är 2024-09-30.
Vad erbjuder Helmia?
Vi erbjuder dig en plats i en framgångsrik koncern med hjärtat i Värmland. Du får ca 400 trevliga kollegor som jobbar efter mottot "bygger på förtroende". Du får vara del av en organisation som tycker om att ta beslut och komma i mål med projekt. Självklart är vi ett gäng glada och trevliga människor som kommer att bistå vår nya kollega.
Läs mer om hur det är att jobba på Helmia och våra personalförmåner via http://jobb.helmia.se/
Om Helmia
Helmia ägs och drivs av familjen Walfridson.
Helmia AB är en koncern med cirka 400 medarbetare och omsätter över 2 miljarder kronor. All verksamhet bedrivs i Värmland. I koncernen ingår fem helägda dotterbolag: Helmia Bil, Helmia Lastbilar, Helmia Fastigheter, ICA Toria och Helmia Motorsport. Av den totala omsättningen utgörs 90 procent av fordonsrelaterad verksamhet.
Helmia Bil AB är återförsäljare av Volvo, Renault samt Dacia och har verksamhet på de värmländska orterna Karlstad, Sunne, Torsby, Arvika, Filipstad och Karlskoga.
Helmia står för Helmer Margit Ingeborg Aktiebolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
