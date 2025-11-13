Vi söker en Kundansvarig till God Assistans i Mitt!
Placering: Stockholm eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi rekryterar löpande
Vi letar efter en person som kan hålla struktur och fokus även när vardagen är varierad - och som vet när det är dags att stanna upp och skapa balans. Någon som värdesätter återhämtning och värme, både i mötet med andra och med sig själv. Är det du? Då kan du vara vår nästa Kundansvarig (KA) - en person med hjärta, humor och känsla för ordning.
"Att arbeta som KA är en mångfacetterad roll där du tar ett helhetsgrepp kring vår kärnverksamhet, personlig assistans. Du bli ett nav som säkerställer att våra kunder får den hjälp de behöver, i stort som smått. Det kan var allt från att rekrytera nya assistenter, säkerställa beslut eller besöka kunderna i hemmet. Jobbet är som klippt och skuret för dig som är duktig på att ta beslut och driva framåt."
• Carl, Kundansvarig God Assistans
Vi är ett gäng som tror på skratt, snälltolkning och rak kommunikation. Vi hjälper människor att leva sina liv och försöker själva leva våra. Hos oss jobbar man inte för att hinna med livet, utan för att kunna leva det.
Kaffet: Alltid nybryggt (nästan).
Kontoret: Hundvänligt, ibland mer än vi planerat.
Teamet: Skrattar ofta, stöttar alltid.
Ledarskapet: Mer tillit än kontroll.
Stämningen: "Kaos med kärlek."
Vad du gör om dagarna:
• Leder och stöttar assistenter och kunder med hjärta, struktur och en rejäl dos engagemang
• Sköter rekrytering, schemaläggning och personalledning
• Har kontakt med myndigheter och samverkanspartners
• Fångar upp behov, löser problem och utvecklar assistans som verkligen fungerar för människorna bakom timmarna
• Bidrar till att skapa en hållbar arbetsmiljö för både dig själv, kunder och kollegor
Kort sagt: Du är en glad och balanserad spindel i vårt nät
Vi tror att du är:
En trygg och nyfiken person som gillar att bygga relationer och får energi av möten med människor. Samtidigt förstår du vikten av pauser, frisk luft och att stänga laptopen ibland. Vi tror att du har erfarenhet av personlig assistans och är en person som snälltolkar samt är ödmjuk. Branschen är inte helt enkel med alla lagar och regler därför försöker vi vara raka i vår kommunikation och mjuka till sättet.
Det handlar inte bara om tempo. Det handlar om lugn, omtanke och en vilja göra gott, samtidigt som du själv mår bra.
Just nu har vi ett drömteam på 10 kundansvariga som är kloka, roliga och omtänksamma. Till det teamet vill vi addera ytterligare en person som ger oss en större bredd. Vi tänker oss en man, som i vår drömvärld pratar spanska eller persiska utöver svenska, vore ett perfekt komplement. Varför då? Vi har många kvinnor på kontoret och många kunder som talar andra språk - vi tror på att försöka skapa en helhet som utgörs av flera olika delar.
B-körkort är krav i vår verksamhet eftersom vi gillar att besöka våra kunder och de befinner sig över stora delar av Stockholm och kringliggande län.
Vi erbjuder dig:
• En arbetsplats med värme, engagemang och nytänkande
• Fokus på balans och återhämtning, vi tror att hållbara människor gör ett hållbart arbete
• Friskvårdsbidrag, kollektivavtal och möjlighet till distansarbete
• Friskvårdstimme
• Regelbunden utbildning och utveckling
• Kollegor som skrattar ofta, stöttar varandra och har nära till både hjärta och humor
• En djupdykning i en expansiv fas.
• Ett kontor där hundar är varmt välkomna
Så - om du också tycker att människor är det viktigaste som finns,
och att ett gott skratt ibland räddar en hel dag... Då tror vi faktiskt att vi ska jobba ihop.
Vid frågor: Kontakta Maria Edelius på maria.edelius@godassistans.se
Om oss:
Vi är God Assistans i Mitt, en del av God Assistans ett företag med stort hjärta, hög kompetens och en envis vilja att göra skillnad i människors liv. Vi tror på omtanke, humor och balans. Hos oss jobbar man inte för att hinna med livet utan för att kunna leva det.
Vi finns över hela landet och samarbetar gärna över gränserna. God Assistans är mycket stolt sponsor av Glädjeruset, loppet där alla får vara med och där överskottet går till Hugos Stiftelse ett initiativ för barn och unga med funktionsvariationer. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
