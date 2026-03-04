Vi söker en Kundansvarig för försäljning av plantor och skogsvårdstjänster
2026-03-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
, Norsjö
, Åsele
Det här är det absolut roligaste jobbet för dig som drivs av att göra affärer, skapa långsiktiga relationer och att utveckla, effektivisera verksamheten samt har ett stort intresse för människor. Svenska Skogsplantor, som är en del av Sveaskog, kan erbjuda många spännande utmaningar och vi behöver dig.
Vi erbjuder
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppdrag ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att vara teamorienterad och en bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig attraktiva förmåner och en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och hållbart arbetsliv står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som kundansvarig är du personen som kunden alltid kontaktar, du ansvarar för försäljning av plantor och skogsvårdstjänster, främst markberedning och plantering men även röjning. Utöver affären är du operativ och har regelbunden kontakt med våra kunder, plantskolor och distribution avseende beställningar, leveranser och fakturering. En annan viktig del är rådgivning till kund samt att ansvara för kundaktiviteter.
Vi fortsätter växa och därför är det viktigt att du trivs med att ta nya kontakter, skapa relationer samt utforska nya marknader. Det innebär att du kommer resa i tjänsten.
Du arbetar affärsmässigt och självständigt inom ramen för givna uppgifter men är också en lagspelare. Du trivs med att skapa långsiktiga affärsrelationer där kunden känner oss som en kunnig, trygg och pålitlig leverantör.
Våra värdeord "Ansvar, Mod och Nyfikenhet" är våra ledstjärnor och vi jobbar hela tiden med att göra varandra bättre.Dina arbetsuppgifter
• Aktivt leta nya kunder och affärer
• Offerera och teckna avtal med nya och befintliga kunder
• Underhålla och utveckla marknadskunskaper inom eget säljområde
• Planera och genomföra kundmöten
• Ta emot och verkställa produktions- och leveransbeställningar från kunder
• Ajourhålla våra kundsystem LIME samt D365
• Planera och genomföra kundaktiviteter såsom skogsdagar, utbildningar, mässor, etc
Du är operativ på en daglig nivå under högsäsong men arbetar också framåtsyftat flera år framåt vad gäller affärer och beställningar.
Om dig
Vi fäster stor vikt vid din personlighet och dina egenskaper. Du har en stark egen drivkraft samtidigt som du är duktig på att samverka och skapa nätverk både internt och externt. Andra egenskaper som är viktiga för jobbet är att ha ett starkt kundfokus, vara affärsmässig, metodisk, strukturerad med en administrativ ådra, förmåga att utveckla nya affärer samt vara resultatinriktad. Du är nyfiken och intresserad på både skogen och människan.
Du har en eftergymnasial skoglig utbildning eller motsvarande kunskaper. Utbildning i eller erfarenheter av marknadsarbete och försäljning är nödvändig.
Placering och tillträde
Tillträde enligt överenskommelse. Placering på något av våra kontor i Västernorrland eller Västerbotten till exempel Umeå, Ånge eller Kilåmons Plantskola.
Frågor och information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Karin Jansson, Försäljningschef team norra Sverige, telefon 072- 72 75 704.
Fackliga företrädare är:
Akademikerföreningen, Elin Ek, telefon 072-204 57 63
Unionen, Anna Klasson, telefon 010 - 471 80 63
Ledarna, Madeleine Engdahl, telefon 070-611 16 70
Sista ansökningsdag är onsdagen den 18 mars. Vi kommer att jobba löpande med urval och intervjuer så vänta inte med att söka. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
