Vi söker en kund- och personalansvarig med hjärta för människor - till vårt

2025-10-02
God Assistans i Norr söker en relationsskapande, strukturerad och engagerad kundansvarig som vill vara med och göra verklig skillnad - varje dag.
God Assistans är ett företag som bedriver personlig assistans över hela Sverige. Vi är kända för vårt personliga bemötande, höga tillgänglighet och genuina omtanke - både om våra kunder och våra medarbetare. Vi värdesätter långsiktiga relationer, hög kompetens och ett stort hjärta i allt vi gör. Läs mer om oss på: www.godassistans.se
Om rollen: Som kundansvarig ansvarar du för att samordna och kvalitetssäkra den personliga assistansen för våra kunder. Du leder assistentgrupper, stöttar kunder och anhöriga, sköter bemanning, rekrytering, arbetsmiljö och har kontakt med myndigheter. Du får stort ansvar och frihet att själv forma din vardag - i ett stöttande team med hög kompetens.
Vi söker dig som:
Har ett genuint engagemang för människor
Är en trygg relationsbyggare och erfarenhet av administrativt eller samordnande arbete
Har erfarenhet av LSS/personlig assistans och ledarskap (meriterande)
Trivs med variation, eget ansvar och teamarbete
Har B-körkort och kan uppvisa belastningsregister vid anställning
Du har ett nära samarbete med arbetsledare i assistentgrupperna och rapporterar direkt till verksamhetschef. Rollen innebär stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka din vardag.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt och omväxlande arbete
• Generös friskvård
• Flexibla arbetstider och stort eget ansvar
• Kompetensutveckling och utbildningar
