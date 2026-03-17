Vi söker en kreativ och behörig frisör till vår salong!

Hair City i Gävle AB / Hälsojobb / Gävle
2026-03-17


Vi på Hair City söker en behörig frisör som brinner för färg, slingor och att få varje kund att känna sig fantastisk!

Vi erbjuder:

En trevlig och professionell arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta med kreativa behandlingar - färg, slingor, styling m.m.
Flexibla arbetstider
Eget ansvar och möjlighet till utveckling
Fast lön eller provisionsbaserad lön, beroende på vad som passar dig.

Vi söker dig som:

Har frisörlicens/gesällbrev
Är kreativ, självgående och professionell
Har erfarenhet av färgbehandlingar, slingor, folieslingor, toning m.m.
Är serviceinriktad och tycker om kundkontakt
Talar svenska eller engelska

Ansökan:
Maila oss på george_gabraiel@hotmail.com
Eller kom gärna förbi salongen och presentera dig!

Bli en del av vårt team - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
0704177219
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hair City i Gävle AB (org.nr 559104-5058)
Drottninggatan 9 (visa karta)
803 20  GÄVLE

Jobbnummer
9803674

