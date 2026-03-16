Vi söker en kreativ lågstadielärare till Sally Bauerskolan!
2026-03-16
Är du en pedagog som ser varje barns unika potential? Trivs du i en miljö där kreativitet och trygghet går hand i hand? Då kan det vara just dig vi letar efter till vårt team i vackra Helsingborg.
Om rollen
Som lärare hos oss på Sally Bauerskolan ansvarar du för att skapa en stimulerande och inkluderande lärmiljö för våra elever i lågstadiet. Vi tror på en undervisning som väcker nyfikenhet och där lusten att lära står i centrum.
I tjänsten ingår att:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt LGR22.
Skapa trygga relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Arbeta aktivt i vårt arbetslag för att utveckla skolans pedagogiska verksamhet.
Använda digitala verktyg som en naturlig del av lärandet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för årskurs 1-3. Du är en trygg ledare i klassrummet och har en förmåga att anpassa din undervisning så att alla elever utmanas på sin nivå.
Vi värdesätter att du:
Har ett lösningsfokuserat och positivt förhållningssätt.
Är bra på att samarbeta och dela med dig av dina idéer.
Brinner för att bygga en stabil grund för barnens fortsatta skolgång.
Vi erbjuder
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning) från 2026.08.12.
Arbetsplats: En personlig skola med korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan kollegor.
Plats: Sally Bauerskolan F-6 i Helsingborg.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in ditt CV och personliga brev.
"På Sally Bauerskolan är vi mer än bara en arbetsplats; vi är en gemenskap där vi stöttar varandra för att ge barnen den bästa starten i livet." Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: kristian.bengtsson@sallybauer.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare 1-3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Sally Bauerskolorna
256 61 HELSINGBORG
Sally Bauerskolan F-6 Kontakt
Biträdande rektor
Nina Granath nina.granath@sallybauer.com 070 394 79 30
