Vi söker en kreativ kock till Sågverket!
2026-03-31
Skapa sommarens smaker vid kusten - vi söker en kreativ kock till Sågverket!
Är du en kock som älskar att jobba med råvaror från grunden? Vill du spendera sommaren i en av Höga Kustens charmigaste miljöer? Då är det dig vi letar efter!
Om oss på Sågverket
Sågverket - möten rum & kök ligger vackert beläget i byn Rö, strax norr om Härnösand, precis där världsarvet Höga Kusten tar sin början. Här möts historia och nutid i en personlig och varm miljö. Vår restaurang är hjärtat i verksamheten där vi serverar frukost och en populär á la carte-meny med norrländska förtecken.
Din roll
Som kock hos oss har du ett helhetsansvar för vår á la carte-servering under sommarsäsongen. Du arbetar i ett tajt team där vi hjälps åt för att ge gästerna den där extra upplevelsen - oavsett om det är en middag för barnfamiljen eller en festlig tillställning för ett större sällskap.
I arbetsuppgifterna ingår:
• Planera sommarens meny
• Tillagning och uppläggning av á la carte-rätter.
• Förberedelser inför kvällens service.
• Planera inköp
• Egenkontroll och fokus på ordning och hygien i köket.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av á la carte och som trivs med att ta ansvar i köket. Du är trygg i din yrkesroll, är stresstålig när tempot höjs och har en känsla för detaljer. Eftersom vi är en personlig anläggning värdesätter vi att du är prestigelös, glad och gillar att samarbeta med övrig personal.
Vi ser gärna att du:
• Har en relevant kockutbildning eller motsvarande erfarenhet.
• Har ett intresse för hållbar matlagning och lokala råvaror.
• Är självgående men också en god lagspelare.
• Har tillgång till fordon då vi ligger på landsbygden
Vad vi erbjuder
• En fantastisk arbetsmiljö med havet som granne.
• En kreativ roll i ett härligt team med familjär stämning.
• Säsongsanställning under sommaren.
• Ev personalboende kan ordnas
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev, (gärna som pdf) till jobba@sagverket.se
senast den 30 april. Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!
Läs gärna mer om oss på www.sagverket.se.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobba@sagverket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sågverket Möten Rum & Kök AB
(org.nr 556905-1047)
