Vi söker en kreativ kock till Chako
Mbohe AB / Kockjobb / Höganäs Visa alla kockjobb i Höganäs
2025-09-03
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mbohe AB i Höganäs
Vi vill stärka upp vårt köksteam med en erfaren, nyfiken och kreativ kock - en person som brinner för smaker, texturer och oväntade kombinationer. Tillsammans med vår kökschef Ignacio får du vara med och forma menyn, testa nytt och utveckla det vi redan älskar.
På Chako lagar vi mat inspirerad av Sydamerika och Sydeuropa, med influenser från Asien. Vi gillar att utmana det invanda, lyfta fram råvaror som förtjänar mer kärlek och skapa mat som både överraskar och värmer.
Vi tror att du:
Har gedigen erfarenhet att jobba som kock, men en vilja att lära och utvecklas kan vara gott nog.
Är kreativ, nyfiken och gillar att tänka nytt - men med respekt för hantverket.
Har koll på hållbarhet och gillar att använda råvarorna smart utan att tumma på kvaliteten.
Jobbar lika bra självständigt som i team och gillar när det är tempo.
Delar vår övertygelse om att mat & dryck blir som bäst när den delas.
Vi erbjuder:
Ett kök där idéer välkomnas och testas
Ett litet men passionerat team som stöttar varandra och gillar att ha kul på jobbet.
Möjlighet att växa med oss, utveckla din matlagning och bidra till något unikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
jobb@chako.se
E-post: jobb@chako.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mbohe AB
(org.nr 556961-7672), http://www.chako.se
Storgatan 62 (visa karta
)
263 33 HÖGANÄS Arbetsplats
Chako mat och dryck Jobbnummer
9491093