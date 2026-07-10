Vi söker en kreativ frisör till Salong Kaf!
Örebrofrisören Molin AB / Hälsojobb / Örebro Visa alla hälsojobb i Örebro
2026-07-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebrofrisören Molin AB i Örebro
Vi söker en kreativ frisör till Salong Kaf!
Kreativ frisör sökes till Salong Kaf i Örebro – Deltid med möjlighet till heltid
Är du en passionerad frisör som älskar färg, form och service i världsklass? Salong Kaf söker nu en ny medarbetare till vårt härliga team. Vi är en modern salong som sätter kvalitet, trendmedvetenhet och kundens upplevelse i centrum.
Vi söker dig som:
Är utbildad frisör och innehar Gesällbrev.
Har ett stort intresse för de senaste trenderna inom klippning och färgteknik.
Är utåtriktad, serviceinriktad och trivs i mötet med kunder.
Är en pålitlig lagspelare som bidrar till en positiv stämning på salongen.
Vad vi erbjuder dig:
Trygga villkor: Vi erbjuder avtalsenlig lön och schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal.
Tillsvidareanställning: En långsiktig och stabil tjänst på en trygg arbetsplats.
Utveckling: Kontinuerlig fortbildning och kurser för att utveckla din yrkeskompetens.
Arbetsmiljö: Ett glatt, sammansvetsat team i en inspirerande salongsmiljö.
Om anställningen:
Omfattning: Deltid, med goda möjligheter till heltid för rätt person.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Lön: Avtalsenlig lön.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka ditt CV, ett kort personligt brev samt länkar till din digitala portfolio eller Instagram till info@salongkaf.se
.
Märk din ansökan med "Ansökan Frisör Örebro". Vi intervjuar kandidater löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att lära känna dig!
Pia Molin
Salong Kaf Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: info@salongkaf.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebrofrisören Molin AB
(org.nr 556830-5600)
slottsgatan 12 (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
salong Kaf Kontakt
arbetsgivare Frisör
pia Molin info@salongkaf.se 0703593049 Jobbnummer
10000088