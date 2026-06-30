Vi söker en kontraktskoordinator - EuroMaint Åmål
EuroMaint Rail AB / Kulturjobb / Åmål Visa alla kulturjobb i Åmål
2026-06-30
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Företagsbeskrivning:
Vill du ha en nyckelroll där struktur, service och samarbete står i centrum? Som kontraktskoordinator får du vara med och skapa ordning i komplexa flöden – och bidra till att våra kunduppdrag blir verklighet.
Arbetsbeskrivning:
Om rollen
Som kontraktskoordinator är du en viktig länk mellan kund, produktion och kontraktsavdelningen. Du arbetar inom avdelningen för arbetsmaskiner, med verksamhet i både Åmål och Hammarby, och resor till Hammarby kan förekomma. Din roll som kontraktskoordinator är bland annat att underlätta arbetet i gränssnittet mellan kontraktsansvarig och produktionsorganisationen. Återkommande arbetsuppgifter är kommunicering av kundbehov, orderläggning samt bidra till att produktionsplanerna leder till ett uppfyllt kundbehov. Fakturahantering är också en del av dina arbetsuppgifter. Du deltar i avdelnings- och kundmöten, följer löpande status i produktion och säkerställer att allt är klart för fakturering när arbetet är slutfört. Avvikelsehantering och förbättringsarbete är en naturlig del av rollen.
Du arbetar tätt med produktionsledare, beredare och kontraktsansvarig. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och det krävs både initiativförmåga och kreativitet för att lyckas i rollen. Publiceringsdatum2026-06-30Profil
Vi söker dig som trivs i en dynamisk vardag där du får vara med och skapa struktur i komplexa arbetsflöden. Du har några års erfarenhet av administrativt arbete och är van att arbeta i digitala system. Du kommunicerar tydligt, har en god förståelse för vad som behöver prioriteras i olika situationer och är bekväm med att hantera en arbetsdag där skrivbordet aldrig är helt tomt – hos oss finns det alltid något att ta tag i.
För att lyckas i rollen är du nyfiken, intresserad av att lära och har ett ödmjukt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du är noggrann, gillar att samarbeta och har ett naturligt driv att hålla ihop processer från start till mål. Du behöver ha god erfarenhet av Excel. Det är också en fördel om du har tidigare erfarenhet från produktion, industri eller verkstad, samt har arbetat med orderläggning och fakturering.
Förmåner & erbjudande
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
Plats & omfattning
Plats: Åmål
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-tester OPTO och CORE för att få en rättvis och objektiv bedömning av dina färdigheter. Vi gör även en bakgrundskontroll på alla som erbjuds anställning.
Vi ser fram emot din ansökan! Sista ansökningsdag är den 26 juli, men vänta inte – tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Profilbeskrivning:Om EuroMaint
EuroMaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder, samt två verkstäder i Norge. Hos oss arbetar många specialister inom underhåll av järnvägsfordon. EuroMaint har en omsättning på ca 1 900 MSEK och cirka 1 100 medarbetare (2024). EuroMaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019.
Våra värderingar:
Professionalism – vi strävar efter hög kvalitet, innovation och resultat
Förtroende – vi arbetar med ärlighet, integritet och laganda
Hållbarhet – vi tar ansvar för människor, miljö och framtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5455-44280954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EuroMaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/
662 34 ÅMÅL Arbetsplats
EuroMaint Jobbnummer
9985071