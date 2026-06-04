Vi söker en konsultchef till vårt team i Göteborg
Posti Logistics Staffing AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och driven konsultchef till vårt team i Göteborg !
Hos oss på Posti får du möjlighet att arbeta i en dynamisk roll där du kombinerar ledarskap, rekrytering och affärsutveckling. Som konsultchef ansvarar du för bemanningsuppdrag i Göteborg med omnejd. Du fungerar som en nyckelperson mellan våra kunder och konsulter, där du driver affären framåt och säkerställer hög kvalitet i leveransen. Du kommer att ha en stor frihet i hur du planerar din arbetsdag – det viktiga är att vi når resultat tillsammans.
Rollen innefattar:
• Personalansvar: Du är en närvarande ledare för dina konsulter och säkerställer att de trivs och utvecklas. Det innebär regelbunden kontakt, uppföljning och ansvar för administration såsom tidrapportering etc.
• Kundkontakt & affärsutveckling: Tillsammans med vår säljare arbetar du aktivt med att bygga och utveckla långsiktiga samarbeten med både nya och befintliga kunder. Du driver självständigt merförsäljning och jobbar med att förstå kundens behov.
• Rekrytering: Du leder hela rekryteringsprocessen – från att skapa en tydlig kravprofil och annonsera, till att intervjua kandidater och presentera dem för kund.
Din förmåga att nätverka och skapa långsiktiga relationer är en nyckel till framgång i denna roll. Arbetet är stimulerande och varierande med möjlighet att skapa ett stort kontaktnät i näringslivet. Profil
För att du ska trivas i rollen som konsultchef tror vi att du är en affärsdriven person med en naturlig nyfikenhet och ett starkt engagemang för människor. Du motiveras av att nå resultat, gillar att arbeta i ett högt tempo och tycker om att utmana dig själv. Det är viktigt att du har god kommunikativ förmåga, vågar ta egna initiativ och är duktig på att bygga relationer – både med kunder och konsulter. Du har en omättlig aptit på att lyckas med det du tar dig an och trivs att arbeta i en kultur som präglas av ambition med tydliga mål där dina resultat är transparenta. Då vi sitter på ett litet och familjärt kontor är de personliga kvalifikationerna väldigt viktiga. Här är vi prestigelösa, målinriktade, har högt i tak och nära till skratt!
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet från logistik-, lager- eller industribranschen
• En flexibel och lösningsorienterad inställning samt kreativt tänk
• God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
• B-körkort
Det är meriterande om du även har:
• Tidigare erfarenhet från bemanningsbranschen, gärna med inriktning mot lager och logistik
• Kunskap i affärssystemet Intelliplan
Vill du bli en del av ett drivet team och göra skillnad – både för konsulter och kunder? Då ser vi fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com Jobbnummer
9946789