Vi söker en konferensvärdinna med passion för service i världsklass!
Vadstena Klosterhotell AB / Receptionistjobb / Vadstena Visa alla receptionistjobb i Vadstena
2025-11-06
, Motala
, Mjölby
, Karlsborg
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vadstena Klosterhotell AB i Vadstena
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och upplever historien på ett storlaget vis. I Restaurant Munkklostret äter man middag i munkarnas gamla sovsalar, och på anläggningen kan man även ta del av spännande guidningar, prova förstklassiga viner i vår anrika vinkällare eller avnjuta några sköna timmar i vårt Klosterspa där du omfamnas av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, stengolven och höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret.
Idag är Klosterhotellet en modern anläggning med historiska anor. Här värnar vi om det autentiska och äkta. Verksamheten består av Restaurang, Hotell, SPA, Café, Kulturhistoriska evenemang & guidningar, Shop, Bar & Vinkällare med egen import av drycker från världens alla hörn.
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Efter en omfattande renovering är vi nu redo att välkomna både nya gäster - och en ny stjärna till vårt team!
Plats: Vadstena Klosterhotel
Tjänst: Heltid / Deltid - enligt överenskommelse
Vadstena Klosterhotel är inne i en spännande utvecklingsfas - vi är så glada över att allt fler väljer att konferera hos oss! Med fler bokningar och växande efterfrågan behöver vi nu stärka vårt team med ytterligare en engagerad konferensvärdinna.
Vill du vara med och skapa minnesvärda upplevelser i en historisk miljö där omtanke, engagemang och nyfikenhet genomsyrar allt vi gör - och där vi har roligt tillsammans på jobbet? Då kan du vara vår nästa konferensvärdinna!
Om rollen
Som konferensvärdinna är du ansiktet utåt för våra konferensgäster. Du ansvarar för att möten och event flyter på smidigt, att tekniken fungerar, att gästerna känner sig välkomna och att deras behov blir tillgodosedda med värme och professionalism. Servera fika och hjälpa till vid lunchen.
Hjälpa bokningsavdelningen med att lägga in namnlistor och stötta receptionen när det ringer mycket.
Under lågsäsong och sommar varierar arbetsuppgifterna - du kan komma att arbeta i receptionen med in- och utcheckning, eller i restaurangen med servering och gästbemötande.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för människor och service
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
• Har god organisationsförmåga och är lösningsorienterad
• Talar svenska och engelska obehindrat
• Har tidigare erfarenhet från hotell, konferens, reception eller restaurang (meriterande men inte ett krav)
Vi erbjuder:
• En arbetsplats med stark värdegrund: omtanke, engagemang, nyfikenhet och glädje
• En unik miljö med historia och karaktär
• Ett sammansvetsat team som stöttar varandra
• Möjlighet att utvecklas inom hotell- och konferensbranschen Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell AB
(org.nr 556266-1792) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Jobbnummer
9592472