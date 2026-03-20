Vi söker en kommunikatör som tänker bortom algoritmerna
Härryda kommun / Marknadsföringsjobb / Härryda Visa alla marknadsföringsjobb i Härryda
2026-03-20
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att göra kommunens verksamheter mer begripliga, tillgängliga och engagerande för invånare och medarbetare? Härryda kommun söker nu en kommunikatör som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att utveckla kommunens kommunikation.
Din arbetsplats
Kommunikationsteamet är en stödfunktion med uppdrag att bistå kommunens verksamheter i deras strävan att nå sina mål och kommunicera sina budskap. Vi arbetar både strategiskt och operativt och ger stöd i såväl intern som extern kommunikation.
Som kommunikatör hos oss arbetar du nära olika verksamheter i kommunen. Du ger rådgivning i kommunikationsfrågor, planerar och genomför kommunikationsinsatser samt producerar innehåll i olika kanaler.
I rollen ingår också att bidra till att utveckla organisationens kommunikativa förmåga och skapa goda förutsättningar för verksamheterna att själva hantera sin kommunikation.
Du ingår i ett team tillsammans med fem andra kommunikatörer som tillhör den centralt placerade enheten Stab och kommunikation.
Ditt uppdrag
I tjänsten kan du bland annat komma att:
• ge strategiskt och operativt kommunikationsstöd till kommunens verksamheter
• planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser
• producera och publicera innehåll för webb, intranät och andra kanaler
• ta fram kommunikativt material, exempelvis texter, presentationer och kampanjmaterial
• utbilda och coacha chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor
• arbeta med utveckling och förvaltning av kommunens grafiska profil, webbplats och intranät
• identifiera kommunikativa behov och proaktivt föreslå insatser.
• Utföra enklare layoutarbeten,
• fotografera
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning inom kommunikation, media eller motsvarande eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• flerårig erfarenhet av kommunikationsarbete, gärna både från privat och offentlig sektor
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
• erfarenhet av att arbeta med digitala kanaler, webbpublicering och innehållsproduktion.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kriskommunikation.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, lyhörd och ha god samarbetsförmåga. Du är initiativrik och kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du har förmåga att göra komplexa frågor begripliga och att anpassa budskap till olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper vid denna rekrytering
Vad vi erbjuder dig
Hos oss blir du en del av ett engagerat kommunikationsteam som arbetar tillsammans för att utveckla kommunens kommunikation och stärka organisationens kommunikativa förmåga.
Du kommer att ha ett varierat arbete där du får stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Patrik Westerlund patrik.westerlund@harryda.se 0317246919
9808780