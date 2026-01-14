Vi söker en kommunikativ drifttekniker till Riksbyggen!
Drifttekniker till Riksbyggen - Vi söker dig som vill arbeta med teknik, service och fastigheter!
På Riksbyggen, en trygg arbetsgivare med fokus på hållbarhet och kvalitet, präglas vår arbetsgrupp av stabilitet, gott samarbete och hög trivsel. Här får du ett tillitsbaserat ledarskap och möjlighet att bidra till nöjda kunder och välmående fastigheter.
OM TJÄNSTEN
Som drifttekniker säkerställer du en trygg, effektiv och hållbar drift av fastigheternas tekniska system i södra Stockholm. Du kommer att ansvara för cirka 20 bostadsrättsföreningar, arbeta nära kollegor, förvaltare och externa leverantörer för att skapa driftsäkerhet, trivsel och långsiktig fastighetsförvaltning.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för daglig drift och underhåll av tekniska system i fastigheter, med fokus på att säkerställa funktion, energieffektivitet och kundnöjdhet genom planering, felsökning och dokumentation.
• Planering och utförande av drift och underhåll.
• Rondering och dokumentation enligt avtal.
• Felsökning och åtgärder i värme-, ventilation- och styrsystem.
• Kundkontakt och service.
• Uppföljning och rapportering i digitala system.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från fastighetsdrift eller fastighetsteknik.
• Har god kunskap inom driftteknik, VVS, ventilation och styr- och reglerteknik.
• Har god datorvana.
• Har förmåga att kommunicera flytande i svenska, i tal och skrift.
• Har en driftteknikerutbildning eller gymnasieutbildning med teknisk inriktning.
• Har B-körkort.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av brandlarm och sprinkler.
• Certifikat för heta arbeten, höghöjd eller SPA.
• Kunskaper i engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
