Vi söker en kommunikativ bovärd till Riksbyggen!
2026-01-14
Som bovärd kliver du in i en dynamisk roll inom en nyuppstartad förvaltning, central för att skapa trygghet och trivsel för hyresgäster. Du erbjuds ett engagerande uppdrag på 2-4 månader där du blir en nyckelperson i deras dagliga arbete med fastigheterna. Tjänsten har en omgående start - ansök idag!
OM TJÄNSTEN
Som bovärd fungerar du som fastighetsägarens, förvaltarens samt uthyrarens förlängda arm i kontakt med de boende, där du spelar en avgörande roll för att hyresgäster ska känna sig trygga och nöjda. Du arbetar i ett nära samarbete med förvaltare och hyresgäster för att säkerställa en trivsam boendemiljö.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid där du blir anställd hos Academic Work och jobbar på uppdrag hos Riksbyggen i 2-4 månader. I samband med anställning kommer en bakgrundskontroll göras.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att fungera som en central servicepunkt för hyresgäster och fastigheter, med fokus på skötsel, enklare reparationer och löpande tillsyn för att upprätthålla hög standard i deras bostadsområden.
• Utföra mindre reparationer och skötselarbeten i fastigheter.
• Hantera avflyttningsbesiktningar.
• Rondera fastigheter för att säkerställa att de är hela, rena och välskötta.
• Kontakt med hyresgäster och hantering av vardagliga ärenden.
VI SÖKER DIG SOM
• Ansvarsfull, proaktiv och lösningsorienterad.
• Stark teknisk kompetens eller "handy man"-förmåga, där du har ett tekniskt öga för att identifiera och åtgärda problem.
• God social kompetens och trygg i mötet med människor där du drivs av att ge god service.
• B-körkort.
• Kommunicerar flytande i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från fastighetsbranschen.
• Bakgrund inom verkstad, industri eller liknande praktiskt arbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
• Stabil
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
