Vi söker en kombinerad Kundmottagare/Däcktekniker till Euromaster i Lycksel
2026-03-17
Vill du ha en varierande roll där du kombinerar kundkontakt med praktiskt arbete? Vi söker dig som vill ta ansvar för våra kunders upplevelse, både vid disken och i verkstaden.Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Som kundmottagare / tekniker på Euromaster är du ansiktet utåt. Din uppgift är att lyssna på kundens behov och vägleda dem till rätt val av däck och service. Du ansvarar för att kundresan blir smidig och professionell från början till slut.
Rollen anpassas efter våra säsonger:
- Under skiftessäsong: Fokus ligger på kundmottagning, merförsäljning som ett sätt att skapa en nöjdare kund, planering och att hantera ett högt inflöde av kunder i butiken. Här är din förmåga att prioritera och ge bra service avgörande.
- Mellan säsongerna: En betydande del av din arbetstid förläggs i verkstaden. Här arbetar du praktiskt tillsammans med våra andra däck- och fordonstekniker, vilket ger dig den praktiska kunskap du behöver för att vara en trovärdig rådgivare i kundmötet.
Vem är du?
Vi söker en prestigelös lagspelare som trivs med att arbetsuppgifterna varierar. Du är bra på att möta olika typer av människor och ser till att varje kund känner sig trygg med sina beslut.
Vi söker dig som:
- Har en god känsla för service och trivs i en koordinerande roll mellan kund och verkstad.
- Är bekväm med försäljning och kan identifiera kundens behov av däckförvaring eller service.
- Är praktiskt lagd och motiveras av att lära dig den tekniska biten av våra tjänster genom att arbeta fysiskt i verkstaden.
- Är ordningsam och kan hantera administrativa uppgifter i våra affärssystem.
Krav och erfarenhet
- Krav: B-körkort.
- Bra att ha: Dator- och systemvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem.
- Meriterande: Erfarenhet av innesälj eller butiksförsäljning (t.ex. fackhandel).
- Meriterande: Tidigare erfarenhet från fordonsbranschen.
Det viktigaste för oss är din inställning och din vilja att lära dig. Vi ger dig en grundlig introduktion och den utbildning som krävs inom våra produkter och system för att du ska lyckas i rollen. Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, det är därför viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. Självklart delar du vårt intresse för fordon!
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaster AB
(org.nr 556078-6500), https://www.euromaster.se/privat
För detta jobb krävs körkort.
9803031