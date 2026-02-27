Vi söker en kollega till vår barnmorskemottagning i Rinkeby
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en kollega till vår barnmorskemottagning i Rinkeby!Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Vi är ett glatt gäng och ett välfungerande arbetslag som nu söker en ny kollega!
Vi ser verkligen fram emot att få träffa dig och berätta mer om vår mottagning.
Mottagningen ligger i Rinkeby centrum, endast 16 minuter från Stockholm Central och är en del av en familjecentral, där vi samarbetar tätt med andra yrkesgrupper och deltar aktivt i olika utvecklingsområden inom kommunen.
Organisatoriskt tillhör vi Barnmorskemottagningar Stockholm Norra inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde). Organisationen omfattar totalt 14 barnmorskemottagningar, indelade i fyra kluster som samarbetar tätt. Våra mottagningar sträcker sig från Märsta i norr till Kungsholmen i söder. Varje enhetschef ansvarar för 3-4 mottagningar, och totalt är vi omkring 70 medarbetare inom organisationen.
Vi arbetar patientcentrerat och utgår från SLSO:s värdegrund:
Patienten i fokus
Allas lika rätt
Arbetsglädje
Ledorden för vår verksamhet är tillit, delaktighet och engagemang.
Målet med vårt arbete är att ge rätt vård med fokus på vårt uppdrag inom sexuell och reproduktiv hälsa. Vi arbetar enligt riktlinjer från BMM Stockholm Norra och samverkar med andra vårdgivare, både inom och utanför vår egen organisation. Du kan läsa mer om oss på Rinkeby barnmorskemottagning
Du är välkommen att bli en del av vårt positiva och glada team!
Vi erbjuder dig:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling inom ditt kompetensområde
Att vara en del i en familjecentrals arbete
Varierade arbetsuppgifter
Vi skapar förutsättningar för att förbättra patienternas livskvalité och du är en viktig del i detta arbete
Flexibla arbetstider samt en väl tilltagen friskvårdsersättning
Hälsofrämjandearbetsplats
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeOm tjänsten
På mottagningen arbetar barnmorskor tillsammans med läkare och enhetschef. Som barnmorska ansvarar du primärt för kvinnan, men även för barnet, familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Arbetet innefattar sedvanliga uppgifter som:
Graviditetskontroller
Föräldrastöd
Cellprovtagning
Fysiska och digitala besök relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa
Hembesök, första eftervården i hemmet
Ditt uppdrag innebär också att kunna leda, utveckla och utvärdera olika grupper - något du ser som en spännande möjlighet
I din roll ingår också att kunna leda, utveckla och utvärdera olika grupper - en spännande möjlighet för dig som vill påverka och bidra till utvecklingen av vår verksamhet. Du kommer att vara placerad på vår mottagning i Rinkeby BMM.
Kvalifikationer:
Vi söker nu dig som legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt
Meriterande:
Erfarenhet av mödrahälsovårdarbete och handledarutbildning är meriterande
Vana att arbeta i journalsystemet Obstetrix och Take Care
Om dig:
Vi söker dig som är flexibel och som både kan arbeta självständigt men även har lätt att arbeta tillsammans med övriga samarbetspartners och kollegor
Vi söker dig som tycker om att arbete resultat- och målinriktat och utför arbetsuppgifter med kvalitet och vidtar åtgärder där så behövs
Inom vårt uppdrag innebär det även att leda, utveckla och utvärdera olika grupper. Detta ser du inte som några hinder
I alla möten ser vi att du har ett främjande och empatiskt förhållningsätt
Stor vikt läggs även vid din personlighet
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Arbetstid måndag-fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1502". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, BMM Stockholm Norra Kontakt
Samira Vakili, Enhetschef 073-0766361 Jobbnummer
9768970