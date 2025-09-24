Vi söker en Kökschef till Strandkaj Kök & Bar
2025-09-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strandkaj Kök & Bar AB i Örnsköldsvik
Vill du ta nästa steg i din kockkarriär och leda köket på en av Örnsköldsviks mest populära restauranger? Nu söker vi en kökschef som vill vara med och utveckla Strandkaj Kök & Bar vidare.Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Strandkaj Kök & Bar är en självklar mötesplats vid kajen i Örnsköldsvik. Här möts modern bistrokultur och avslappnad stämning i en miljö som lockar gäster för både affärsmiddagar, vardagsluncher och festkvällar i vår lounge. Vi arbetar med säsongsbetonade menyer, högkvalitativa råvaror och ett starkt fokus på service och gästupplevelse.
Din roll som kökschef
Som kökschef på Strandkaj blir du en nyckelperson i vårt team. Du ansvarar för att:
Utveckla och driva våra menyer med säsongens bästa råvaror.
Leda, motivera och inspirera kökspersonalen.
Säkerställa kvalitet, smak och presentation i varje rätt.
Ha kontroll på beställningar, råvarukostnader och kökets rutiner.
Bidra med kreativitet och engagemang för att vi hela tiden ska bli bättre.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kökschef eller souschef.
Brinner för matlagning och har koll på både klassiska och moderna smaker.
Är en naturlig ledare som får med dig teamet.
Har ett strukturerat arbetssätt och öga för detaljer.
Trivs i en miljö med högt tempo och variation.
Varför Strandkaj?
Hos oss får du:
Kreativ frihet att utveckla menyer och koncept.
Ett starkt och engagerat team där lagarbete står i fokus.
En arbetsplats som satsar på kvalitet, service och långsiktig utveckling.
Möjligheten att vara med och forma framtiden för en av stadens mest uppskattade restauranger.
Är du redo att ta plats vid rodret i vårt kök? Skicka din ansökan till restaurang@strandkaj.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: restaurang@strandkaj.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strandkaj Kök & Bar AB
(org.nr 559159-5953)
Järnvägsgatan 5 (visa karta
)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Delägare
Sandra Falck sandra@nordkajen.se 0709204405 Jobbnummer
9523453