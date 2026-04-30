Vi söker en kock som vill göra skillnad för våra elever
2026-04-30
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Måltidsverksamheten omfattar 16 kök varav 10 är tillagningskök med totalt 33 tjänster.
Våra matgäster är elever och pedagoger på förskola och skola. Vi arbetar gärna med olikaprojekt som bidrar till en positiv måltidspedagogik som tex Projektet Mumsan och Svinnspå förskolorna, se tv4 play. Trevligt samarbete och god kommunikation via delaktighet, tydlighet och engagemang är viktigt inom vår verksamhet.
Länk till hemsidan på Knivsta kommun måltidsverksamheten.https://knivsta.se/forskola-och-skola/skolmaten
Arbetsuppgifter
Vill du laga god och näringsrik mat som ger energi till lärande och lek? Vi söker nu en engagerad kock till vårt skolkök. Hos oss får du arbeta i en trivsam miljö där elevernas matglädje står i centrum.
Du ansvarar för planering, tillagning och servering av luncher och mellanmål, samt för att köket följer gällande hygien- och säkerhetsrutiner. Du har kockutbildning och erfarenhet från storkök, god samarbetsförmåga och verkligen gillar att laga mat och skapa en positiv måltidsupplevelse.
Som kock hos oss får du frihet att arbeta med säsongsanpassade råvaror, medverka till att utveckla menyer och inspirera till hållbara måltider. Du arbetar nära skolans personal för att skapa en helhetsupplevelse där måltiden blir en naturlig del av lärandet.
Vi erbjuder en arbetsplats med god gemenskap och möjlighet att utvecklas.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad utbildning från kockskola, egenkontroll och special koster. Du har goda referenser och kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Du behärskar svenska språket väl i tal, skrift och läsförståelse, och språktest kan komma att genomföras. Du är van vid att använda digitala verktyg, till exempel dator, då egenkontroll, information och viss kommunikation hanteras digitalt.
Som person är du flexibel och trivs i en föränderlig skolmiljö där dagarna sällan är helt lika. Du är samarbetsvillig, kommunikativ och uppskattar att arbeta nära både kollegor i köket med elever och skolans övriga personal för att tillsammans skapa goda och trygga måltidsupplevelser för eleverna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Kostchef
Ingela Nannström ingela.nannstrom@knivsta.se
