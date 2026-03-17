Vi söker en kock på heltid till produktionsköket i Haraldsbo
Vi söker en kock till vårt produktionskök i Haraldsbo!
Brinner du för god mat och vill vara med och skapa måltider som gör skillnad i människors vardag? Nu söker vi en kock till vårt produktionskök i Haraldsbo! Här får du vara en del av ett engagerat team som lagar hälsosamma, välsmakande och näringsrika måltider för både barn och äldre. Hos oss arbetar du med matglädje, kvalitet och omtanke - varje dag.
Serviceförvaltningen är Falu kommuns leverantör av interna service- och kringtjänster enligt ett FM-koncept, lokalförsörjning och förvaltning av de flesta av kommunens fastigheter. Uppdraget är att stödja kommunens olika verksamheter genom att tillhandahålla ändamålsenliga och funktionella lokaler, smakliga och näringsriktiga måltider, fordon och befordringsservice med flera kringtjänster. Falu kommun är regionalt den ledande offentliga arbetsgivaren att utveckla FM-tjänster och stöd baserade på BIM. Denna utveckling sker både i byggnation och förvaltning.
Som kock hos oss blir du en del av ett stort och engagerat team som varje dag lagar måltider som gör verklig skillnad. I vårt produktionskök i Haraldsbo tillagar vi omkring 3?700 portioner dagligen - måltider som når barn i förskolor och skolor, elever på Hälsinggårdsskolan och gymnasiet i Haraldsbo samt äldre inom kommunens omsorg.
Hos oss arbetar vi enligt fastställda menyer och näringsriktlinjer och lägger stor omsorg på att varje måltid ska vara både god, näringsrik och trygg. Vi lagar även specialkost vid allergier och behov av anpassad konsistens.
Verksamheten drivs av cirka 20 kockar och fem förstekockar under ledning av kökschefen - ett professionellt och sammansvetsat gäng där vi hjälps åt och arbetar med ett genuint engagemang för mat och människor.
Här får du vara med och skapa måltider som bidrar till barns utveckling och inlärning, och som samtidigt ger äldre kraft, glädje och livskvalitet. Vi är stolta över att med stort hjärta leverera mat som gör skillnad genom hela livet - och vi hoppas att du vill bli en del av vårt team.
Goda matvanor är viktiga genom hela livet. För äldre kan rätt kost göra stor skillnad för hälsa, ork och livskvalitet, samtidigt som näringsrik mat ger barn och unga goda förutsättningar för utveckling, inlärning och ett aktivt liv. Därför arbetar vi inom serviceförvaltningen med att skapa måltider som bidrar till både välbefinnande och trygghet - oavsett ålder.
Vi lagar måltider med omsorg, omtanke och hög kompetens. Maten anpassas efter individuella behov, med särskild hänsyn till konsistens, smak, näringsinnehåll och allergier. För de äldre innebär detta stöd att behålla styrka, förebygga undernäring och skapa en trygg och positiv måltidsupplevelse varje dag. För barn och elever innebär det att de får god och näringsriktig mat som stärker deras möjligheter att lära och utvecklas i den pedagogiska verksamheten.
Vårt mål är att varje måltid - från förskola till äldreomsorg - ska hålla hög kvalitet och tillagas med stort hjärta. Vi är stolta över att bidra till hälsa, glädje och goda matvanor för kommunens invånare genom hela livet.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kock på heltid till vårt produktionskök i Haraldsbo.
Du ansvarar tillsammans med teamet för matens kvalitet och säkerhet. Arbetsuppgifterna roterar och kan även innefatta dietmatlagning, disk, servering, rengöring, och packning för utleverans.Kvalifikationer
För rollen krävs
• Utbildning inom storkök/restaurang eller yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God kunskap, utbildning/erfarenhet i specialkost
• Kunskaper i Haccp, egenkontroll för kök.
• God datorvana, vi använder dator som stöd i det dagliga arbetet
• God förmåga att uttrycka dig i svenska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel, stresstålig och som snabbt kan byta fokus när det behövs. Du ska kunna lösa problem, arbeta självständigt och ta ansvar, men också samarbeta med kollegor och andra. Du har struktur i ditt arbete, värnar om ordning och reda och delar Falu kommuns värdegrund.
• Till nytta för Faluborna
• Enkla att samarbeta med
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet från konsistensbaserad kost
• B-körkort
Anställningsvillkor
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida. Vid eventuell intervju - medtag legitimation.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Kökschef
Susanne Karelius susanne.karelius@falun.se 023-837 72 Jobbnummer
9801183