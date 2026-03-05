Vi söker en klasslärare med behörighet att undervisa i åk 4-6 i Åsele
2026-03-05
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Barn och Utbildning söker en engagerad klasslärare 4-6 till grundskolan i Åsele.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Du är klassföreståndare till en klass på mellanstadiet och har det övergripande ansvaret för eleverna och dess utbildning.
Du kommer att undervisa i de flesta ämnena utom i PE-ämnena och ingå i mellanstadiets arbetslag. Kvalifikationer
Att arbeta med lärande hos oss innebär att arbeta tillsammans med andra. Du skall ha förmåga att jobba i team och kunna omsätta skolans vision i vardagsarbetet. Vi söker dig som är legitimerad lärare att undervisa på mellanstadiet. Du är engagerad och vågar tänka nytt med elevens bästa för ögonen.
Omfattning
Tidsbegränsad anställning 100%, ett läsår, med provanställning. Tillträde 2026-08-12.
Övrigt
Om registerkontroll: Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://polisen.se
Månadslön, ange löneanspråk.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
