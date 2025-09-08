Vi söker en Kantpressare till kund utanför Ulricehamn!
2025-09-08
Om kundföretaget
Har du erfarenhet av plåtbearbetning och vill arbeta i en miljö där precision och kvalitet står i fokus? Just nu söker vi en kantpressare till vår kund strax utanför Ulricehamn.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Du kommer i detta arbete att få:
• Ställa in, programmera och köra kantpressmaskiner.
• Bearbeta och forma plåt enligt ritningar och specifikationer.
• Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna håller måtten noggrant.
• Underhålla maskinerna och bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Arbetet är förlagt till 2-skift med start omgående.
Bakgrund och personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi gärna att du som söker till oss har:Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Körkort och tillgång till bil
• Har erfarenhet av arbete med kantpressmaskiner eller liknande utrustning.
Meriterande:
• Kan läsa och tolka ritningar och tekniska underlag.
• Är noggrann, lösningsorienterad och har känsla för detaljer.
• Trivs med att arbeta i produktion och ser samarbete som en självklar del av vardagen.
• Har kunskap inom programmering av kantpressmaskinerOm företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
