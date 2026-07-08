Vi söker en Kantpressare till kund i Borås!

Nr.1 Personalpartner AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Borås
2026-07-08


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Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Borås, Bollebygd, Svenljunga, Ulricehamn, Alingsås eller i hela Sverige

Om kundföretaget

Har du erfarenhet av plåtbearbetning och vill arbeta i en miljö där precision och kvalitet står i fokus? Just nu söker vi en kantpressare till vår kund i Borås.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Dina arbetsuppgifter
Du kommer i detta arbete att få:

• Ställa in, programmera och köra kantpressmaskiner.
• Arbeta med plåtbearbetning, där du bearbetar och formar plåt enligt ritningar och specifikationer.
• Utföra kvalitetskontroller och säkerställa att produkterna håller måtten noggrant.
• Underhålla maskinerna och bidra till ett effektivt produktionsflöde.

Arbetstid: Dagtid med start enligt överenskommelse.
Pacering: Borås

Bakgrund och personliga egenskaper

För att trivas i rollen ser vi gärna att du som söker till oss har:

Kvalifikationer
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Körkort och tillgång till bil.
• Har erfarenhet av arbete med kantpressmaskiner eller liknande utrustning.
• Erfarenhet av Plåtbearbetning.

Meriterande:
• Kan läsa och tolka ritningar och tekniska underlag.
• Är noggrann, lösningsorienterad och har känsla för detaljer.
• Trivs med att arbeta i produktion och ser samarbete som en självklar del av vardagen.
• Har kunskap inom programmering av kantpressmaskiner

Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.


Vi ser fram emot din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nr.1 Personalpartner AB (org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta)
504 68  BORÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
First Personalpartner

Kontakt
Matilda Granström
matilda.g@firstpersonal.se

Jobbnummer
9997338

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