Vi söker en Kaminmöntör/murare till Eldabutiken Umeå!
2025-10-03
Vill du arbeta i ett företag som skapar värme och trivsel i svenska hem? Eldabutiken Sverige är landets största fackhandelskedja för brasvärme med 49 butiker från Vellinge i söder till Luleå i norr. Vi erbjuder våra kunder allt från inspiration och rådgivning till färdig installation av eldstäder och skorstenar - alltid med hög kvalitet och service.

Om tjänsten
Som montör hos oss arbetar du främst med installation av kaminer och skorstenar ute hos våra kunder. Arbetet innebär även moment som plåt, mur- och putsarbete. Det är ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik!
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Är praktiskt lagd, noggrann och lösningsorienterad
Du bör inte vara höjdrädd
Har erfarenhet av byggnation, mekaniskt arbete eller liknande (meriterande)
Yrkesutbildning inom bygg, VVS eller liknande är meriterande
Erfarenhet av arbete med kaminer och skorstenar är ett plus
Du är en person som värdesätter säkerhet, kvalitet och service. Du trivs med att ta ansvar, arbeta i högt tempo och möta kunder på ett professionellt sätt. God social förmåga är viktigt då arbetet sker hemma hos våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
E-post: mathias.hansson@eldabutiken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kaminer & skorstenar AB
(org.nr 556185-2277)
Lärlingsgatan 34 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Kaminer & Skorstenar AB Kontakt
Mathias Hansson Mathias.Hansson@eldabutiken.se 0902064548 Jobbnummer
