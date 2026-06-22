Vi söker en Jobbcoach till Staffanstorp, är det något för dig?
EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Staffanstorp Visa alla personaltjänstemannajobb i Staffanstorp
2026-06-22
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EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter! EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.
Handledare till EnRival i Staffanstorp
Vill du ha världens tråkigaste jobb och du tycker inte om att hjälpa andra?
Sök då inte detta jobbet hos oss på EnRival.
VI vill ha en driven, glad, framåtlutande person som älskar att hjälpa andra, en person som drivs av att jobba i team.
Är du en engagerad och relationsskapande person som brinner för att hjälpa människor vidare i livet? Vill du arbeta i en roll där du får coacha, motivera och skapa möjligheter för människor att nå arbete eller studier?
Då kan du vara den vi söker!
EnRival söker nu en Handledare till Rusta och Matcha i Staffanstorp.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som handledare arbetar du nära arbetssökande och stöttar dem på vägen mot arbete eller studier. Du coachar, vägleder och motiverar deltagare utifrån deras individuella förutsättningar och mål. Samtidigt bygger du relationer med arbetsgivare och utbildningsaktörer för att skapa nya möjligheter för våra deltagare.
Tjänsten är på heltid med planerad tillsättning i mitten av augusti 2026.Dina arbetsuppgifter
Individuell coachning och vägledning
Matchning mot arbete och utbildning
Stöd i ansökningsprocesser och intervjuförberedelser
Aktiv bearbetning av arbetsgivare och nätverksbyggande
Planering, uppföljning och dokumentation
Genomförande av individuella möten och gruppaktiviteter
Motivera deltagare att nå sina mål och stärka sin ställning på arbetsmarknaden
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som drivs av att se andra lyckas. Du är positiv, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer.
Du trivs med att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har samtidigt en god samarbetsförmåga.
Behörighetskrav
Du måste uppfylla minst ett av följande alternativ:
Alternativ 1
Minst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system)
Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid
Alternativ 2
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
samt
Minst tre års arbetslivserfarenhet på heltid inom ett eller flera av följande områden:Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
Meriterande
Erfarenhet av Rusta och Matcha
Erfarenhet av coachning eller vägledning
Lokalt nätverk bland arbetsgivare i Staffanstorp-, Lund- och Malmöområdet
God digital kompetens
Fler språkkunskaper utöver svenska
Förmåga att skapa och utveckla relationer med både deltagare och arbetsgivare
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Ett engagerat team med hög kompetens och stark sammanhållning
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
En varierad roll med stort eget ansvar
Nära samarbete med arbetsgivare och utbildningsaktörer i regionenSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Tjänsten planeras att tillsättas i mitten av augusti 2026.
Bifoga intyg som styrker behörighetskraven i samband med din ansökan.Kontaktuppgifter för detta jobb
Marie SandvallRegionchef0704-532270
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
413 65 STAFFANSTORP Arbetsplats
EnRival Kontakt
Rekryterare
Marie Sandvall marie.sandvall@enrival.se 0704532270 Jobbnummer
9973282