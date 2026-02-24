Vi söker en internationell Transportledare till Tumba.
Dachser Sweden AB / Logistikjobb / Botkyrka Visa alla logistikjobb i Botkyrka
2026-02-24
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dachser Sweden AB i Botkyrka
, Stockholm
, Örebro
, Haninge
, Jönköping
eller i hela Sverige
För att stärka vår service och fortsatt vara en professionell och pålitlig partner för både kunder och transportörer söker vi nu en Transportledare till Tumba. Frigoscandia AB är specialiserat på tempererad logistik, och i denna roll ansvarar du för att leda och samordna våra transporter till och från Finland.
Jobbet
Som Transportledare är du kontaktperson och representant gentemot våra åkerier och transportörer inom Frigoscandia International Finland. Du ansvarar för lastplanering, säkerställer rätt kapacitet och följer transporterna i realtid för att garantera att leveranserna genomförs enligt plan.
I rollen arbetar du även proaktivt med merförsäljning och bidrar till att skapa mervärde för både kunder och leverantörer. Tjänsten erbjuder en variation av arbetsuppgifter med många kontaktytor.
Du har en löpande och nära dialog med våra kollegor i Finland. I ditt arbete samarbetar du tätt med kunder, övriga affärsområden inom Frigoscandia AB samt våra terminaler och trafikcenter för att säkerställa leveranser och service av högsta kvalitet.
Vi söker dig
Vi ser gärna att du läst eftergymnasial utbildning med inriktning mot logistik, men du kan också tillgodogjort dig dessa kunskaper genom erfarenhet i branschen.
Du har goda geografikunskaper inom Sverige och Finland, och behärskar både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Kunskaper i finska är meriterande. Har du erfarenhet av logistik med inriktning mot livsmedelshantering eller har själv kört lastbil betraktas även detta som en merit.
För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du trivs med ett högt tempo och varierade arbetsdagar. Du gillar att lösa problem och att pussla ihop lösningar som är bra för både oss och för våra samarbetspartners. Därtill har du god förmåga att planera ditt arbete - och inte minst för att anpassa och prioritera i din planering efter ändrade förutsättningar. Du är kommunikativ och arbetar strukturerat med noggrann dokumentation. Du värdesätter ett gott samarbete och bygger förtroendefulla relationer med såväl externa som interna kontaktytorPubliceringsdatum2026-02-24Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 mars 2026, men vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
Har du frågor kring tjänsten, kontakta Stefan Lagerroos +358-40-4559755 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dachser Sweden AB
(org.nr 556427-8561), https://www.dachser.se/sv/index Kontakt
Stefan Lagerroos stefan.lagerroos@dachser.com +358-40-4559755 Jobbnummer
9761444