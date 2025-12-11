Vi söker en interim Trade & Shopper Marketing Lead
Vi söker en strategisk och drivande ledare för ett tolv månaders uppdrag som Shopper & Trade Marketing Lead hos ett globalt Life Science-företag. Uppdraget passar dig som är van att leda kvalificerade team över flera länder och som trivs i en miljö där samordning, struktur och relationsbyggande är centralt.Publiceringsdatum2025-12-11Om företaget
Företaget är en global aktör inom Life Science som erbjuder välkända varumärken inom egenvård och hälsa. Tjänsten är placerad i Norden och omfattar hela regionen inklusive Baltikum, där du blir en del av ett engagerat team som samarbetar över länder och funktioner. Kulturen präglas av värderingar som framåtanda, samarbete och professionalism, och företaget arbetar aktivt med att skapa synergier mellan länder och team. Mer information om företaget ges vid intervju.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Shopper & Trade Marketing Lead blir du en central del i arbetet med att länka samman Marketing och Sales. Du leder och stödjer ett team och ansvarar för att skapa ett gemensamt arbetssätt över regionen. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt ansvar för butikssynlighet, POS-material och utbildningar riktade mot apotekspersonal och andra relevanta målgrupper.
Exempel på arbetsuppgifter
Fungera som strategisk länk mellan Marketing och Sales, och omsätta varumärkesstrategier till konkreta kund- och kategoriaktiviteter.
Leda, stötta och utveckla teamet över Norden/Baltikum för att skapa enhetliga processer och synergier.
Driva Trade Marketing-strategier och implementera aktiveringsplaner i butik, inklusive planogram och POS-material.
Skapa lanseringspresentationer, utbildningsmaterial och content för apotekspersonal och andra relevanta målgrupper.
Samarbeta med Sales och Marketing för att analysera resultat och förbättra aktiviteter, samt säkerställa effektiva investeringar i varumärkes- och Trade & Shopper-insatser.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Akademisk utbildning inom relevant område, t.ex. ekonomi, marknadsföring eller liknande.
Minst 5 års erfarenhet från OTC- eller FMCG-branschen, gärna med internationell erfarenhet och dokumenterad framgång i Trade & Shopper Marketing.
God förståelse för konsument- och shopperbeteenden samt retail.
Erfarenhet av POS-material, planogram och implementering i butik.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vi tror att du är strukturerad, proaktiv och van att arbeta i en dynamisk miljö med många kontaktytor. Du har ett coachande förhållningssätt, kan inspirera och motivera teamet och trivs med att driva processer framåt över flera länder. Du arbetar analytiskt, lösningsorienterat och har en hög social förmåga.
Övrig information
Start: mars 2026 Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
