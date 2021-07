Vi söker en integrationsspecialist till Mercedes-Benz i Malmö! - Poolia Sverige AB - Datajobb i Helsingborg

Poolia Sverige AB / Datajobb / Helsingborg2021-07-082021-07-08Vi söker nu en integrationsspecialist med bakgrund inom mjukvaruutveckling och systemadministration för uppdrag till Mercedes-Benz i Malmö. Uppdraget är med start i augusti/september och är tillsvidare. Låter detta som något för dig? Sök redan idag, urval och intervjuer hålls löpande!Dina arbetsuppgifter i huvudsakDina arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med teknisk projektledning inom integration/systemarkitektur för olika integrationsprojekt. Du kommer att arbeta i ett Cross Functional team med kollegor både inom IT och i övriga verksamheten.Några av de arbetsuppgifter rollen innefattar:Support med installation och konfiguration av systemintegrationerTestning av integrationer och systemRapportering av buggarSecond Line support för Message management och hantering av meddelandenDesign och dokumentation av systemintegrationerTeknisk kravställning av system till utvecklarna i form av user storiesDe arbetar med Agil metodik och är i ett skede där de arbetar för att byta ut en äldre on-premises teknik mot lösningar som fungerar i molnet med open source mjukvara, Docker containers och restful APIs.Arbetet är förlagt måndag till fredag under kontorstider.Tjänsten är tillsvidare, provanställning tillämpas.Vem är du?Du har erfarenhet av integrationsplattformar och är mycket väl bekant med olika typer av meddelandeformat såsom XML och JSON. Du är även bekant med och behärskar flera av nedan vektyg och tekniker.Azure, Logic Apps, .net Core, Visual Studio Code, Docker, Git, Restful API, Swagger, SOAP XML, Microsoft Biztalk 2016, Microsoft SQL server , Postgres SQL, Jira och Confluence.Som person är du analytiskt, lätt för samarbete med andra och en stjärna på felsökning.Du är van att skriva dokumentation på engelska. Det är ett plus om du som svensktalande även talas danska, danska sökande välkomnas.Varmt välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-06Poolia Sverige AB5853332