Vi söker en instruktör för intern utbildning och övning
2025-09-30
Hos oss på Gästrike Räddningstjänst får du en flexibel arbetsplats, i en organisation som är under utveckling. Vårt förbund sträcker sig över fem kommuner. Det ger oss ett stort uppdrag i att skapa trygghet och säkerhet för över 165 000 medborgare.
Vi är en räddningstjänst för alla, med mångfald och jämställdhet som hjärtefrågor. Hos oss ska alla kunna trivas och må bra. Vi arbetar ständigt med förbättringar för att kvalitetssäkra vårt arbete samt hitta effektiva och hållbara arbetssätt för framtiden.
Tillsammans arbetar vi för din trygghet och ett hållbart samhälle.
Vill du vara en nyckelperson för att utveckla metoder och arbetssätt för operativ utbildning. Som instruktör för intern utbildning arbetar du med genomförande av vår övnings- och utbildningsverksamhet samt bidrar till utveckling av metoder och arbetssätt. När du inte agerar i instruktörsrollen så kommer du få arbeta med utveckling och underhåll av övningsanläggningen i Rörberg.
Du samarbetar nära med ansvariga för funktionsområden inom övning och med utbildningskoordinator. Du kommer ha flera kontaktytor då du samverka mellan enheter och externa organisationer samt myndigheter. Vi ser att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du kommer att tillhöra Insatsförberedande enheten som består av medarbetare specialiserade på områden kopplade till den operativa förmågan före och efter insats. Enhetens uppdrag är att driva och utveckla den operativa verksamheten inom respektive område. Enheten arbetar tillsammans med övriga enheter för att efterleva kraven inom lagen om skydd mot olyckor.
Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du ha en god förmåga att planera och strukturera, såväl åt dig själv som åt andra. Du är pedagogisk och har erfarenhet av att genomföra utbildningar. Du har ett prestigelöst och pedagogiskt arbetssätt som bidrar till att utveckla vår övnings- och utbildningsverksamheten inom hela förbundet. Du har goda förutsättningar att arbeta med olika digitala verktyg samt ha goda kunskaper i Officepaketet.
Vi erbjuder dig
Du kommer att få en introduktion inom dina arbetsområden. Vi erbjuder dig även möjligheten att gå vidareutbildningar som är kopplade till dina arbetsområden. Du kommer till en arbetsplats med gott arbetsklimat där arbetsmiljö och kvalitet är i fokus.
Gästrike Räddningstjänst vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. Därför erbjuder vi förmåner som flexibel arbetstid och möjlighet att växla semesterdagstillägget till ledig tid. Vi erbjuder även friskvård på arbetstid med tillgång till fullt utrustat gym på brandstationen.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Beskrivning av arbetsuppgifter
• Arbeta med genomförande av övnings- och utbildningsverksamhet
• Bidrar till utveckling av metoder och arbetssätt.
• Omvärldsbevaka utifrån behovet av övning och kompetenshöjande utbildningar för operativ personal inom räddningstjänsten.
• Samarbeta med ansvariga för funktionsområden inom övning, samt nära samarbete ihop med funktioner för övningsplanering.
• Delta i projekt.
Kvalifikationer
• Utbildning inom Skydd mot olyckor (SMO) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, exempelvis GRIB 1 och 2 eller Räddningsinsats
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet som utbildare
•
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
