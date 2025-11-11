Vi söker en installatör av vitvaror rätt person kan vi lära upp!
2025-11-11
Vi växer och söker nu en installatör av vitvaror till vårt team.
Du behöver inte ha installerat vitvaror tidigare - vi lär dig allt du behöver kunna. Det viktigaste är att du är praktiskt lagd, serviceinriktad och har viljan att göra ett bra jobb.
Vilka är vi?
Elon Elektrokyl i Norrköping AB, Ett lokalt företag som tillhör den frivilliga fackhandelskedjan Elon.
Vem är du?
Du talar och skriver flytande svenska.
Du är noggrann, punktlig och arbetar strukturerat.
Du är trygg i mötet med kunder och gillar att ge bra service.
Du har ett tekniskt intresse och gillar fysiskt arbete.
Erfarenhet från installation, bygg, snickeri, VVS eller liknande praktiska yrken är meriterande - men inget krav. Exempelvis kan personer som jobbat som bilmekaniker, servicetekniker eller montörer vara väldigt lämpade.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Installation av olika typer av vitvaror hos kunder.
Hantering av tunga lyft vid leverans och montering.
Köra leveransbil och ansvara för att produkterna transporteras säkert.
Kundkontakt på plats och att ge service av hög kvalitet.
Vi erbjuder
Full upplärning och stöd av erfarna kollegor.
En varierande arbetsdag och ett jobb där du får röra på dig.
En trygg arbetsplats med god stämning.
Möjlighet att utvecklas inom teknik och service.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Via Mail
E-post: calle.hoglund@elektrokyl.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "installatör av vitvaror". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elektrokyl i Norrköping AB
(org.nr 556483-4439)
Kiselgatan 10 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Calle Höglnd calle.hoglund@elektrokyl.com 011-162070 Jobbnummer
9599708