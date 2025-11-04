Vi söker en innesäljare till Skanska
2025-11-04
Om kundföretaget
Skanska Industrial Solutions är ett helägt dotterbolag inom Skanska Sverige AB, de har varit verksamma i över 135 år på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. I Sverige finns det täkter, krossar, terminaler och asfaltverk över hela landet, där verksamheten fokuserar på hög grad av återvunnet material utan att göra avkall på kvaliteten.
Skanska erbjuder helhetslösningar inom asfalt, bergmaterial, betong, infraservice och rental.
"Vi anser att medarbetarna är vår främsta styrka. Det är tack vare våra medarbetare som vi formats till det företag vi är idag. Att gå till jobbet ska vara mer än bara ett arbete. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor."
Vill du vara med att skapa ett bättre samhälle och lära känna nya kollegor? Då tycker vi att du ska söka denna tjänst!
Som innesäljare på Skanska kommer du att arbeta i ett team med personer som sitter på olika orter inom regionen (Dalarna-Haparanda), några av dem sitter på plats här i Örnsköldsvik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att stötta kunder och chaufförer, ta emot ordrar för beställning av grus och asfalt, upprätta och följa upp avtal samt besvara frågor som kommer in via telefon och mail. Med tiden kommer du även att ansvara för fakturering.Profil
Du kommer att spela en viktig roll i att skapa långsiktiga kundrelationer det är därför viktigt att du har god kommunikativ förmåga, både via telefon och e-post. Flytande svenska, både muntligt och skriftligt krävs och kan du engelska är det meriterande.
Det är viktigt att du kan både arbeta självständigt och i team, har ett strukturerat arbetssätt och är stresstålig då detta är en bransch som i perioder har väldigt hög orderingång. Vidare är du serviceinriktad och drivs av att få nöjda kunder.
Låter detta som en möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Övrig information
Behovet är tillsvidare, du kommer till en början att vara anställd hos oss på Konsultia men vara uthyrd till Skanska på 100%. Arbetstiderna är dagtid, varannan vecka 6.30-15.30 och andra veckan 7.00-16.00.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Lisa Nordqvist på telefon: 070 517 26 64 eller via mejl: lisa@konsultia.se
Ser framemot att höra mer ifrån dig!Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
