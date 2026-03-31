Vi söker en inköpssamordnare till Vara, Götene och Essunga kommuner
Vi söker en inköpssamordnare till Vara, Götene och Essunga kommuner!
Din roll
Som inköpssamordnare har du ett mångsidigt uppdrag och samverkar med flera olika yrkeskategorier för att nå bästa resultat.
Du är den kommunikativa bryggan mellan verksamheterna, Upphandlingsenheten och e-handelssamordnare samt samarbetar med andra inköpssamordnare inom samverkanskommunerna i västra Skaraborg (V6).
Du kommer att ge support, utbilda och kvalitetssäkra kommunens beställare, följa upp inköp och vara ett stöd gällande inköps- och upphandlingsfrågor.
Du bistår verksamheten vid direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning i enlighet med framtagna vägledningar. Därtill bistår du verksamheten med upprättande och uppföljning av inköp- och upphandling i kommunens övergripande internkontrollplan.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi/juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant kombinerat med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du ska ha goda kunskaper inom ekonomi och upphandling samt gärna erfarenhet från liknande arbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet inom offentlig verksamhet.
Du har en god social förmåga, ett professionellt bemötande och har lätt för att samarbeta med andra. Du präglas av ekonomiskt tänkande och är strukturerad och kan arbeta självständigt. Du har en hög grad av kvalitetsmedvetenhet och är serviceinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Tjänsten delas genom samarbete mellan Vara, Götene och Essungas kommuner vilket innebär att du kommer att ges möjlighet att påverka geografisk placering. B körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Ansök via denna länk: https://essunga.varbi.com/se/what:job/jobID:918105/
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/97".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Arbetsplats
Sektor ledning, Ekonomienheten Kontakt
Andreas Hasselteg 0512-57204
9830318