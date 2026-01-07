Vi söker en Industrilackerare till Zetterbergs i Östervåla
Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Zetterbergs har funnits sedan 1923. De tillverkar lastbilspåbyggnader och är idag en viktig del av Sveriges fordons- och verkstadsindustri. Här kombineras hantverksskicklighet med automatiserad produktionsteknik. Under ett och samma tak finns hela produktionsflödet. De har sin produktion i Östervåla där de har funnits sedan deras start.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som lackerare kommer du att arbeta med lackering av lastbilspåbyggnationer. Dina huvudsakliga uppgifter innehåller bland annat:
• Förbereda och behandla ytor för lackering, såsom slipning, spackling och maskering.
• Applicera grundfärg och topplack med hjälp av sprututrustning.
• Säkerställa att lackeringen håller hög kvalitet och uppfyller företagets krav på precision och finish.
• Arbeta med olika typer av lack och färgssytem enligt specificerade riktlinjer.
• Följa företagets säkerhetsrutiner och arbetar proaktivt för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.
• Bidra till att hålla en ren och organiserad arbetsplats.
• Bidra i arbetet med att ständigt förbättra våra processer.
Vem är du?
Vi söker efter dig som har:
• Erfarenhet som lackerare, gärna inom tungindustrin eller fordonsindustrin.
• Goda kunskaper i att arbeta med sprutlackering och olika färgsystem.
• Erfarenhet av förberedande arbete så som slipning, maskering och grundmålning.
• Hög noggrannhet och känsla för detaljer för att uppnå högkvalitativa resultat.
• Förståelse för arbetsmiljö- och säkerhetskrav i samband med lackeringsarbeten.
Det är meriterande ifall du har:
• Erfarenhet av lackering inom tung fordonsindustri
• Kunskap om och erfarenhet av att arbeta enligt ISO-certifierade arbetsmiljösystem
• Utbildning inom industriell lackering eller liknande
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande i hur väl du kommer att trivas i denna roll. Vi ser gärna att du är en kvalitetsmedveten person som arbetar strukturerat och noggrant. Ansvarstagande och självgående, men samtidigt en prestigelös lagspelare som samarbetar väl med kollegor från olika avdelningar. Samt att du har starkt säkerhetstänk där du noggrant följer företagets arbetsmiljörutiner.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Ersättning
