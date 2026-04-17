Vi söker en Industriell Elektronikmontör till Sveba Dahlen!
Om kundföretaget
Sveba Dahlen är en ledande global tillverkare av bageriutrustning och är särskilt känd för sina ugnar och maskiner för degbearbetning. Företaget har sitt huvudkontor och största produktionsanläggning i Fristad, Sverige, och har en stark närvaro i över 100 länder genom sina dotterbolag och distributörer.
Sveba Dahlen fokuserar på att erbjuda högkvalitativa, användarvänliga och energieffektiva lösningar som hjälper bagerier att uppnå de bästa bakresultaten. Företaget kombinerar tradition med modern teknik och strävar efter att vara den bästa partnern för professionella inom bakningsindustrin. Läs mer på sveba-dahlen.sePubliceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en industriell elmontör till Sveba Dahlen, där du får arbeta i en tekniskt avancerad produktionsmiljö med tillverkning av industriugnar. På sikt finns möjlighet att ta ett större ansvar och även arbeta med installationer och service ute hos slutkund.
Arbetsuppgifter som förekommer i denna roll:
• Montering och installation av elektriska komponenter i industriugnar
• Koppling av kablage och arbete med styrskåp
• Arbete utifrån elscheman, ritningar och teknisk dokumentation
• Felsökning, testning och kvalitetssäkring av färdiga produkter
• Medverkan i förbättringsarbete kopplat till produktion och elteknik
På sikt finns möjligheter att även:
• Utföra installation av industriugnar ute hos kund
• Utföra service, underhåll och reparationer på plats
• Kundkontakt samt teknisk rådgivning i samband med uppdrag
Bakgrund och personliga egenskaper
Rollen passar dig som trivs med praktiskt arbete, har ett tekniskt intresse och uppskattar en varierad vardag, både i verkstadsmiljö och i kontakt med kund. För att lyckas och trivas i denna roll ser vi gärna att du har:
krav:
• Elutbildning på gymnasienivå eller motsvarande
• God förmåga att läsa elscheman och tekniska ritningar
• Erfarenhet av industriellt elmontage, styrskåp eller liknande arbete
• B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
• Erfarenhet av installation eller service ute på fält
• Kunskaper inom automation, PLC, givare eller motorstyrning
• Erfarenhet av kundkontakt
• Truck- eller traverskort
Vad vi erbjuder
Du får en varierad roll där det finns goda möjligheter att utvecklas inom både installation och service över tid. Du blir en del av ett stabilt och tekniskt innovativt företag där kvalitet och utveckling står i fokus. Här arbetar du tillsammans med engagerade och stöttande kollegor, samtidigt som du har goda möjligheter att bygga på din kompetens och växa i din yrkesroll.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Robin Andersson via mail, robin@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
504 68 BORÅS
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sveba Dahlen AB Kontakt
Robin Andersson robin@firstpersonal.se
