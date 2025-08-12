Vi söker en industrielektriker till Västerås

ELinked AB / Elektrikerjobb / Västerås
2025-08-12


2025-08-12

Om tjänsten
Vi söker nu efter en industrielektriker till en produktionsanläggning där gammal industriell teknik möter modern automation. I rollen kommer du att arbeta hos vår kund - ett stabilt och framtidsinriktat företag inom svensk industri. Här får du arbeta både med välkänd utrustning och banbrytande teknik, där din kompetens kommer att vara avgörande för driftsäkerheten och utvecklingen på platsen.

Arbetstiderna är förlagda till Måndag-Fredag kl. 07.00-16.00. Det kan även förekomma beredskap

Arbetsgruppen består av 16st industrielektriker idag. Man utgår från industrianläggningen i Västerås.



Beskrivning av jobbet
Felsökning på motorer, fläktar, transformatorer, ställverk, centraler m.m.

Förebyggande och avhjälpande underhåll

Ombyggnation och modernisering av utrustning

Arbete med både styr- och kraftinstallationer

Dokumentation enligt gällande standarder och rutiner



Vi söker dig som har:

minst 3års erfarenhet som industrielektriker

Gedigen erfarenhet av felsökning inom industri

Kunskap om motorer, fläktar och elkomponenter

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Hög ansvarskänsla och säkerhetstänk

Flytande svenska i tal och skrift



Meriterande:

Erfarenhet av arbete på äldre anläggningar eller industrier

Kunskap inom styr- och reglerteknik

Följande utbildningar: ESA Industri & Installation, HLR, fallskydd, liftkort, heta arbeten.

Tjänsten erbjuder:

Som elektriker så kommer man bli uthyrd till kunden i sex månader för att sedan ha möjlighet att gå över till kund.


eLinked erbjuder:

God lön efter bakgrund och erfarenhet

Arbetstelefon med fria samtal och surf

Dator eller surfplatta vid behov

Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension

Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7

Ett stort kontaktnät inom elbranschen

Trevliga aktiviteter med firman

God uppföljning och kompetensutveckling

Möjlighet att växa internt

Utbildningar och kurser



Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande - tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.

Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
eLinked AB (org.nr 559191-1622), https://elinked.se/

Kontakt
Christian Duarte
christian@elinked.se

Jobbnummer
9454408

