Vi söker en industrielektriker till Västerås
2025-08-12
Vi söker nu efter en industrielektriker till en produktionsanläggning där gammal industriell teknik möter modern automation. I rollen kommer du att arbeta hos vår kund - ett stabilt och framtidsinriktat företag inom svensk industri. Här får du arbeta både med välkänd utrustning och banbrytande teknik, där din kompetens kommer att vara avgörande för driftsäkerheten och utvecklingen på platsen.
Arbetstiderna är förlagda till Måndag-Fredag kl. 07.00-16.00. Det kan även förekomma beredskap
Arbetsgruppen består av 16st industrielektriker idag. Man utgår från industrianläggningen i Västerås. Beskrivning av jobbet
Felsökning på motorer, fläktar, transformatorer, ställverk, centraler m.m.
Förebyggande och avhjälpande underhåll
Ombyggnation och modernisering av utrustning
Arbete med både styr- och kraftinstallationer
Dokumentation enligt gällande standarder och rutiner
Vi söker dig som har:
minst 3års erfarenhet som industrielektriker
Gedigen erfarenhet av felsökning inom industri
Kunskap om motorer, fläktar och elkomponenter
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Hög ansvarskänsla och säkerhetstänk
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på äldre anläggningar eller industrier
Kunskap inom styr- och reglerteknik
Följande utbildningar: ESA Industri & Installation, HLR, fallskydd, liftkort, heta arbeten.
Tjänsten erbjuder:
Som elektriker så kommer man bli uthyrd till kunden i sex månader för att sedan ha möjlighet att gå över till kund.
eLinked erbjuder:
God lön efter bakgrund och erfarenhet
Arbetstelefon med fria samtal och surf
Dator eller surfplatta vid behov
Fora: olycksfallsförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Nordic Wellness, SATS, 24/7
Ett stort kontaktnät inom elbranschen
Trevliga aktiviteter med firman
God uppföljning och kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande - tjänsten kan därför komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.

Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb.

eLinked AB
https://elinked.se/
Christian Duarte christian@elinked.se
