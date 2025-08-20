Vi söker en Hydraultekniker/Mekaniker till Trollhättan
2025-08-20
Bro Underhåll & Service BUS AB
Vi söker en Hydraultekniker/Mekaniker till Trollhättan
Vi är en ledande aktör inom infrastruktur och brobyggnation och söker nu en Hydraultekniker/Mekaniker till vår verksamhet i Trollhättan. Vår organisation strävar efter att skapa hållbara och tekniskt avancerade lösningar för infrastrukturella utmaningar. Vi driver projekt som präglas av hög kvalitet och innovation.
I rollen som Hydraultekniker/Mekaniker inom brobyggnation kommer du att vara ansvarig för underhåll, reparation och montering av mekaniska komponenter och system på våra broar och infrastrukturanläggningar. Du kommer att samarbeta med ett dedikerat team och spela en nyckelroll i att säkerställa att våra konstruktioner fungerar optimalt. Tjänsten kan innefatta beredskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Utföra underhåll och reparation av mekaniska system och komponenter på broar.
• Delta i montering och installation av mekaniska delar enligt ritningar och specifikationer.
• Felsöka och lösa mekaniska/hydrauliska problem för att säkerställa driftens pålitlighet.
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa korrekt integration av mekaniska/ hydrauliska system.
Vi söker en kandidat med följande kvalifikationer:
• Utbildning inom mekanik/ hydraulik eller liknande område.
• Erfarenhet av mekaniskt/ hydrauliskt arbete.
• Förmåga att läsa och tolka ritningar och tekniska specifikationer.
• God problemlösningsförmåga och noggrannhet i utförandet av arbetsuppgifter.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• B-körkort manuell
• Svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder en möjlighet att vara en del av spännande och betydelsefulla infrastrukturprojekt. Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där din kompetens och passion för denna typ av arbete kommer att uppskattas och bidra till vår fortsatta framgång.
Skicka din ansökan, CV och eventuella referenser till info@busab.nu
Ange "Hydraultekniker/Mekaniker - Trollhättan" som ämnesrad. Vi ser fram emot att välkomna en skicklig kollega till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@busab.nu
556817-7504, http://www.busab.nu
