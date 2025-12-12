Vi söker en HR-specialist som gör skillnad - är det du?
2025-12-12
Vi på Vivab jobbar helhjärtat för en hållbar framtid med rent och gott dricksvatten, friska vattendrag och minskat avfall. Vivab är ett kommunalt bolag och en viktig aktör inom grön samhällsutveckling på västkustens mittpunkt. Vi vill förändra hur vi bygger våra samhällen och tar hand om våra resurser. Vi gör det genom att erbjuda hållbara vatten- och avfallstjänster och inspirera dig till en hållbar konsumtion. Tillsammans kan vi göra det möjligt!
Säkerhetsprövning
* Vivab bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Därför genomför vi säkerhetsprövning av alla medarbetare i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.
Skyddade personuppgifter
* Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka digitalt via länken. Kontakta istället rekryterande chef enligt annonsen, så får du hjälp med en säker ansökningsprocess.
Vill du vara med och forma framtidens arbetsliv? Hos oss på Vivab får du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för hållbarhet - inte bara i våra vatten- och avfallsflöden, utan också i människors arbetsliv. Vi söker en HR-specialist som vill kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete och som brinner för att utveckla både människor och organisation.
Om rollen
Som HR-specialist hos oss på Vivab blir du en vägledande och inspirerande partner till våra chefer och en drivande kraft i HR-arbetet. Du arbetar brett inom HR-området - från kompetensförsörjning och rekrytering till arbetsmiljö, ledarutveckling och digitalisering av HR-processer. Rollen är både strategisk och operativ, vilket innebär att du får möjlighet att påverka helheten samtidigt som du är tillgänglig och nära verksamheten.
Du kommer att ingå i ett engagerat HR-team som tillsammans skapar värde för hela organisationen. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart arbetsliv, en stark kultur och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
Dina arbetsuppgifter
• Vara konsultativt stöd och coacha chefer i alla förekommande HR-frågor.
• Driva och utveckla HR-processer med fokus på kompetensförsörjning och förändringsledning.
• Ansvara för rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
• Bidra till ledarutveckling och inspirera chefer i deras ledarskap.
• Säkerställa efterlevnad av lagar, avtal och styrande dokument.
• Arbeta med digitalisering och utveckling av HR-processer.
Vi söker dig som har följande kvalifikationer:
• Relevant akademisk utbildning inom HR, PA, arbetsvetenskap eller utbildning som anses relevant och likvärdig.
• Erfarenhet av brett HR-arbete, gärna från större organisation eller offentlig verksamhet.
• Har ett kommunikativt, inkluderande och ett konsultativt förhållningssätt.
• B-körkort.
Det är meriterande och extra intressant ifall du:
• Har särskild kompetens inom strategisk kompetensförsörjning, förändringsledning och HR-processutveckling.
• Trivs med att arbeta proaktivt och driva utveckling i nära samarbete med chefer och kollegor.
• Har god IT-vana och ser digitalisering som en naturlig del av HR-arbetet.
Vad erbjuder vi?
Hos Vivab blir du en del av en organisation som gör skillnad - för människor och miljö. Vi erbjuder:
• Ett arbete med samhällsnytta och hållbarhet i fokus.
• En kultur som präglas av samarbete, engagemang och nytänkande.
• Möjlighet till kompetensutveckling och påverkan.
• Flexibla arbetssätt med viss möjlighet till distansarbete.
• Förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, flextid och aktivitetstimme.
Redo att ta steget?
