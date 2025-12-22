Vi söker en HR-konsult till vårat gäng!
2025-12-22
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
HR-funktionen ingår i avdelning Stöd och styrning som stödjer kommunens chefer och medarbetare i samtliga HR-frågor som till exempel rehabilitering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, ledarutveckling, rekrytering, arbetsrätt.
HR-funktionen är en stödjande funktion och levererar kvalitativt stöd och verktyg till kommunens chefer så att de kan nå sina mål. Vi är för närvarande fyra anställda inom HR. Vår arbetsplats präglas av öppenhet och ett mycket gott samarbetsklimat.
För oss är det hållbara arbetslivet i fokus och vi erbjuder flexibla arbetstider, kompetensutveckling och som kollegor tar vi stöd av varandra genom att ta tillvara på varandras olikheter och styrkor.
Ditt uppdrag
Fagersta kommun står, liksom många andra kommuner, inför en utmaning med kompetensförsörjningen. Därför kommer ditt initiala fokus att vara på strategiska kompetensförsörjningsfrågor. Vi har redan påbörjat ett arbete inom området och ska även delta i ett ESF-projekt som syftar till att framtidssäkra kompetensen.
Samtidigt är rollen som HR-konsult bred och i uppdraget ingår även att stödja förvaltningarna i verksamhetsnära personalfrågor. Utöver kompetensförsörjning arbetar du med områden som rehabilitering, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, ledarutveckling och arbetsrätt. På sikt finns möjlighet att justera och fördela arbetsuppgifter utifrån behov och kompetens. Du arbetar proaktivt, främjande och ser möjligheter i förändringar.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom HR. Alternativt söker vi någon med mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom HR-området.
Vi ser gärna att du innehar B-körkort.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av HR-arbete och god kunskap om lagar och avtal inom offentlig sektor. För att snabbt komma in i uppdraget är det meriterande om du har insikt i medarbetarskap och strategisk kompetensförsörjning. Erfarenhet av förändringsledning ser vi som ett stort plus.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig med dessa egenskaper:
Personlig mognad
Initiativtagande
Samarbetsförmåga
Muntlig kommunikation
Strukturerad
Helhetssyn
Vi kommer att se över ansökningar löpande och kontakta de kandidater som är aktuella att gå vidare med.
I ansökningsprocessen ber vi dig bifoga ditt uppdaterade CV samt svara på några frågor som kommer att ställas. Välkommen med din ansökan!
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
