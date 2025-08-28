Vi söker en HR Business Partner till kund!
Peopleprovide AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-28
Om rollen:
För den avtalskunniga och relationskompetenta HR konsulten, har vi ett innehållsrikt uppdrag på gång hos en av våra fina kunder som bidrar till stöd för dem som behöver.
Nu är behovet hos dem, en stabil, social och relationsskapande HR Business Partner som kan påbörja uppdraget med att stötta cheferna med operativ HR-rådgivning samt säkerställande av regler, lagar vad gäller för avtalet för personlig assistans.
Det är ett interim uppdrag som påbörjas inom kort, innan den kommande permanenta rekryteringen är klar. Du rapporterar till verksamhetschef, och har ett Hr team som kollegor och en konstchef på PeopleProvide som din coach och sparringpartner.
Kvalifikationer:
Erfarenhet av verksamhetsnära HR och övergripande HR processer
God kunskap om arbetslagstiftning, arbetsrätt och specifikt Bransch G-avtalet
Förmåga att snabbt komma in i en ny roll och navigera för att kunna hantera och prioritera det som verksamheten behöver.
Du har gott konsultmannaskap, god kommunikationsförmåga samt smidigt självständig.
Omfattning: Heltid, Start i sep/okt med en omfattning på heltid under 4- 6 månader
Plats: Stockholm innerstan -
Start: Omgående så sänd in ansökan inom kort och ring gärna Ida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peopleprovide AB
(org.nr 556764-7176), https://www.peopleprovide.se/ Arbetsplats
PeopleProvide Kontakt
Ida Fjellström ida.fjellstrom@peopleprovide.se 0738088048 Jobbnummer
9481175