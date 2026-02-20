Vi söker en Housekeeping- & Breakfast Manager till Scandic Swania, heltid
Scandic Hotels AB / Städarjobb / Trollhättan Visa alla städarjobb i Trollhättan
2026-02-20
Scandic Swania är beläget mitt i Trollhättans centrum, precis invid Trollhätte kanal. Det vackra huset hotellet ligger i är från 1916 och många människor i staden har en anknytning till hotellet. När det är evenemang eller happenings i Trollhättan är vi på Scandic Swania ofta och gärna en samarbetspartner.
Vi som arbetar på hotellet är som en enda stor familj. Vi ser efter varandra, hjälper till där det behövs och ser utveckling som en naturlig del av vårt arbete. Därför är vi så flexibla som verksamheten tillåter med att prova nya roller. Vi är övertygade om att en god stämning hos oss mellan våra medarbetare och ett starkt servicefokus leder till hotellupplevelser i världsklass för våra gäster.
Vi söker en "Housekeeping- & Breakfast Manager" till Scandic Swania - rollen där du får göra skillnad varje dag! Du ansvarar för två av hotellets mest betydelsefulla områden: Städ och frukost.
I rollen förväntas du:
- bidra till högsta gästnöjdhet genom att säkerställa att rummen håller hög standard (helt och rent) och därigenom överträffar våra gästers förväntningar
- ansvara för att frukostupplevelsen håller toppnivå sett till helhetsupplevelsen, både service och kvalitet
- vara en närvarande ledare som aktivt coachar, utvecklar och bygger ett engagerat och välfungerande team
- arbeta operativt när verksamheten kräver det och planera och bemanna utifrån hotellets behov
- aktivt bidra till helheten och utvecklingen av verksamheten genom din tillhörighet i hotellets ledningsgrupp
Du leder och utvecklar verksamheten och medarbetarna utifrån företagets strategi, mål och lokala förutsättningar. Du har en passion för service och genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska skapa enastående gästupplevelser.
Vi söker dig som
- är en trygg och erfaren ledare från tidigare serviceverksamhet med förmåga att bygga starka och förtroendefyllda relationer
- tycker om och förstår värdet av att skapa struktur och kontinuerligt motivera och engagera andra
- kommunicerar och delegerar tydligt och mottagaranpassat, där aktiv feedback är en självklarhet
- har tidigare erfarenhet av att arbeta även med administrativa uppgifter och olika former av systemstöd, t.ex. vid planering och bemanning.
- behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder dig
- en utvecklande roll där du uppmuntras att påverka och bidra till verksamhetens framgång med dina idéer och erfarenheter
- ett varmt och inkluderande team som stöttar varandra
- en kultur som bygger på omtanke, mod och professionalism i form av ett team som är inkluderande och stöttar varandra
- fina personalförmåner i form av bl.a. personalrabatt och friskvårdsbidrag
- möjlighet att varje dag bidra till en hållbar och betydelsefull hotellupplevelse för gäster, kollegor och planeten
- en plats där du kan vara dig själv och får växa i din utveckling
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
Ansökan görs via vår hemsida
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Personlighetstester används som en del av processen
Varmt välkommen till Scandic Swania där vi gör skillnad tillsammans!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9755820