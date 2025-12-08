Vi söker en Housekeeping Manager till Scandic Mölndal, heltid
Scandic Mölndal ligger centralt beläget vid Mölndals Galleria med goda kommunikationer till Göteborg. Hela hotellet har en mycket inbjudande miljö för våra gäster. Våra mötesrum är personliga och vår lobby är ett vardagsrum där våra gäster sluter upp.
Vi är alla delar av samma team och jobbar tillsammans med mycket glädje och engagemang. Vi har alltid fokus på vårt gemensamma arbete och sluter upp tillsammans där det behövs. Vi är övertygade om att en god stämning bland oss medarbetare leder till enastående hotellupplevelser för våra gäster.
Vi söker en Housekeeping Manager till Scandic Mölndal - en närvarande och operativ ledare som vill vara med och utveckla vår housekeeping-organisation framåt.
På Scandic arbetar vi tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under hela vistelsen. Som Housekeeping Manager på Scandic Mölndal blir du en central del av detta - en tydlig ledare som varje dag säkerställer struktur, kvalitet, trygghet och engagemang i teamet.
Vi tror att du är som bäst när du får kombinera ledarskap med att vara nära driften och teamet. Hos oss får du stort utrymme att påverka, utveckla och fortsätta bygga en stabil och hållbar housekeeping-verksamhet tillsammans med oss.
Vad innebär rollen?
I rollen som Housekeeping Manager har du det operativa och dagliga ansvaret för rumsstäd, kvalitet och bemanning. Du leder tillsammans med vår nuvarande Housekeeping Manager (ansvarig för lokalstäd) och ni skapar tillsammans ett närvarande och tydligt ledarskap för hela avdelningen.
Som Housekeeping Manager ansvarar du för att:
• Säkerställa hög kvalitet i rumsstäd och gemensamma ytor - "helt och rent" i allt vi gör
• Planera, fördela och följa upp den dagliga driften
• Arbeta nära ditt team i operativ drift när verksamheten kräver det
• Leda, motivera och utveckla medarbetarna med fokus på service, arbetsmiljö och kvalitet
• Bemanna och schemalägga utifrån beläggning och verksamhetens behov
• Samarbeta tätt med kollegor i ledningsgruppen för att utveckla hotellet som helhet
• Skapa stabilitet, struktur och god kommunikation i det dagliga arbetet
Du är en nyckelperson i driften och en del av hotellets ledningsgrupp.
Vem är du?
Du är en trygg och prestigelös ledare som gillar att vara nära verksamheten och teamet. Du trivs i en roll där du får kombinera struktur, planering och kvalitet med att själv vara aktiv när det behövs.
Vi söker dig som:
• Är positiv, lyhörd och har lätt att skapa förtroende
• Är trygg i förändring och kan leda andra genom den
• Har en naturligt närvarande ledarstil - du är där teamet är
• Ser värdet av god kommunikation och kontinuerlig feedback
• Har helhetsperspektiv och samarbetar väl med andra avdelningar
• Planerar och organiserar arbetet effektivt, både kortsiktigt och långsiktigt
• Delar våra värderingar och lever vår ledarskapskompass: Inspire, Collaborate, Build trust, Empower
Vi ser gärna att du har:
• Tidigare erfarenhet av att leda i housekeeping eller liknande driftsnära verksamhet
• Erfarenhet av schemaplanering och bemanning
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i olika systemstöd
• Kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD
