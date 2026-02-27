Vi söker en Housekeeper för arbete nattetid 60% i vårt SPA
2026-02-27
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vi söker en noggrann och ansvarsfull Housekeeper för arbete i vårt SPA.
Tjänsten avser nattarbete 60% och innebär att säkerställa högsta standard av renlighet och ordning i våra lokaler. Du arbetar självständigt och bidrar till en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster. För dig känns det helt naturligt att inte lämna något åt slumpen eftersom du sätter stort värde på att lokalerna är i toppskick när du är klar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Städning av SPA-avdelningens alla ytor, inklusive omklädningsrum, behandlingsrum, relaxytor, reception, gym och poolomoråden
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
• Dosera kemikalier enligt fastslagen instruktion
• Kontroll och rapportering av eventuella skador eller brister
• Beställa förbrukningsmaterial relaterat till arbetets ansvarsområden
• Följa rutiner för hygien och säkerhet
• Vårda utrustning och material
Vi söker dig som har
• Grundläggande utbildning inom lokalvård eller motsvarande erfarenhet
• Förmåga att hantera säkerhetsutrustning och säkerhetskrav för kemikaliehantering
• Grundläggande kunskap i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av hygienkrav och rutiner för SPA-miljöer är meriterande
Som person är du
• Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt
• Förmåga att utbilda och handleda kollegor
• Förmåga att utföra fysiskt arbete i varm miljö samt i pool utomhus och pool inomhus
Information om tjänsten
Vid frågor vänligen kontakta Jenny Tilldal, Manager Logistics, 031-7088693. Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista publiceringsdag för annonsen.
För att söka tjänsten behöver du skicka CV samt fylla i ett ansökningsformulär med frågor baserade på vår kravprofil för tjänsten. Om du går vidare i rekryteringsprocessen blir du sedan kallad till intervju. Du hittar ansökningsformuläret genom att klicka på "sök jobbet".
Välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Ersättning
Enligt HRF kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
